Эксклюзив |

России необходима сменяемость власти, один человек не может править государством на протяжении 18 лет. Такое мнение в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom высказала главный редактор издания The New Times Евгения Альбац.

"Я бы хотела, чтобы Алексей Навальный стал президентом. Я хочу, чтобы в России существовала сменяемая власть. Путин правит страной на протяжении 18 лет, он у власти уже дольше, чем Леонид Брежнев. Я вообще хотела бы, чтобы в России произошла конституционная реформа, и страна стала парламентской республикой. Президентская форма правления практически во всех странах мира оборачивается диктатурой, исключение только США. Президентская форма правления кажется более эффективной, но почти всегда оборачивается нарушением прав человека", - сказала Альбац.

По ее мнению, Владимир Путин контролирует в России средства массовой информации, чтобы максимально влиять на сознание населения.

"Путинский режим контролирует основные средства массовой информации, чтобы иметь максимальное влияние на умы людей. Раньше они спокойнее и либеральнее относились к СМИ. Есть одно правило, которое незыблемо, и оно становится все более жестким, а именно — о Путине либо хорошо, либо ничего. Те, кто нарушает это правило оказываются закатанными в асфальтовый каток", - указала Альбац.

Напомним, ранее суд в Москве оштрафовал издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 250 тысяч рублей (около 290 тысяч евро), признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Адвокат The New Times Вадим Прохоров оценил решение суда фактически как принудительную ликвидацию издания. Главный редактор издания Евгении Альбац заявила , что будет обжаловать постановление суда, но слабо верит в благополучный исход дела, поскольку считает его политическим заказом.