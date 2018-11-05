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Оперная певица, российский и украинский политик Мария Максакова считает, что на территории Украины ей угрожают мошенники и преступники. Об этом она заявила в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom, комментируя нападение на ее киевскую квартиру в середине октября.

Тогда неизвестные ворвались в дом и потребовали, чтобы няня собрала вещи и немедленно уехала вместе с ребенком Максаковой, когда певица находилась за рубежом.

"Мне не страны угрожают, а угрожают конкретные мошенники. Лучшее уходит, потому что понимает, что не может в этом участвовать, а остается шваль и мразь, которая бурлит и занимается своими мелкими аферами. На сегодняшний день — это такие квартирные аферисты с одной стороны, а с другой — человек, который раньше дружил с моим мужем и обокрал нас. Ему перешла моя московская квартира 22 марта, а 23 марта застрелили моего мужа Дениса. Не знаю были ли у него намерения кинуть Дениса, но со мной он сейчас пытается это сделать. Пока безрезультатно", - сказала Максакова.

Она отметила, что с иронией отнеслась к недавнему инциденту, когда ей угрожали и настаивали на том, чтобы певица в течение 72-х часов покинула территорию Украины.

"Этот самозванец к патриотизму в Украине не имеет никакого отношения. Он так говорил: "Даю вам 72 часа, чтобы покинуть территорию Украины", на что настоящие украинские патриоты ответили ему, что "мы тебя раньше найдем"", - сказала Максакова.

Напомним, В конце 2016 года Максакова с супругом Денисом Вороненковым переехала на Украину. Вороненков был убит 23 марта 2017 года на бульваре Шевченко в центре Киева. В организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин - бывший гражданский муж Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск на Украине. Досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова было завершено в мае 2018 года. Теперь звезда настаивает, что к этому делу причастен бывший начальник Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. По словам Марии, мужчина уже несколько лет преследует ее семью.