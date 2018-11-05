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В честь столетия провозглашения Латвийского государства по всей стране с 17 по 19 ноября пройдет более 900 мероприятий, большинство из которых бесплатные, рассказала в понедельник журналистам координатор государственных и региональных проектов бюро столетия Латвии Иоланта Борите.

Центральные события праздника развернутся 18 ноября и начнутся со встречи рассвета на Гризинькалнсе, Дзегужкалнсе, площади Бривибас, в Турайде, Межотне, Колке и у озера Разнас.

С 10 до 12 часов у символов свободы в Риге, Цесисе, Валке, Елгаве, Резекне и Лиепае будет стоять почетный караул.

В 14 часов на набережной 11 ноября начнется парад Национальных вооруженных сил, с 11 до 17 часов на плошади у Рижского пассажирского порта будет проходить демонстрация военной техники Латвии и союзников.

В 18.45 у памятника Свободы начнется праздничное представление "18.11". Прозвучат песни и музыка, дополненные видеоматериалами и световыми инсталляциями. После завершения концерта выступит президент Латвии Раймонд Вейонис.

В холле "Арена Рига" в 18 часов начнется мультимедийное представление "Обе стороны", которое 24 ноября будет показано по Латвийскому телевидению. В представлении примут участие более 450 танцоров.

С 21.02 до 21.20 после исполнения гимна Латвии на набережной 11 ноября состоится световое представление "Век Солнца" об истории Латвии от основания государства до наших дней.

В 22.30 в Латвийской национальной опере начнется концерт "Ночь дня рождения", а с 2 до 5 часов утра по всей Латвии пройдет "Ночь столетия в клубах".

С 16 по 19 ноября в Риге будет проходить ежегодный фестиваль света Staro Rīga.