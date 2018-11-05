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Люди все реже задумываются о личном вкладе в общее развитие своей страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Арнис Цимдарс, комментируя низкую явку избирателей на парламентских выборах в 13-й Сейм.

"Думаю, это глобальная тенденция в демократических странах – люди живут в маленьких информационных пространствах, не задумываются о своем вкладе в общее развитие. Если мы думаем, что кто-то гребет, а я могу передохнуть, то лодка будет плыть до поры до времени. Долго это продолжаться не может. История уже видела такие моменты – Вторая мировая война. Тогда люди, которые были согласны с происходящим в стране, тоже не ходили на выборы, сидели на диване. Ну, что поделать", - сказал Цимдарс.

Напомним, в выборах в 13-й Сейм 6 октября, а также за три дня досрочного голосования приняли участие 54,51% обладающих правом голоса жителей Латвии - это меньше, чем на выборах в 12-й Сейм четыре года назад.

Самой высокой была явка избирателей на выборах 5-го Сейма в 1993 году - 89,9% обладающих правом голоса, в дальнейшем явка начала снижаться.