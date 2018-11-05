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Чаще всего летальные случаи на рабочем месте в сельскохозяйственной отрасли происходят по вине самих сотрудников, которые не соблюдают меры безопасности. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал эксперт по сельскохозяйственной политике общества "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс.

"Бывают спецкурсы, где обучают. Есть книги по эксплуатации техники, которые надо читать. Работодатели всегда обучают сотрудников. Может быть вариант, что сотрудник решил сделать все по-своему. В сельском хозяйстве в основном сами работники не соблюдают меры безопасности. Иногда и алкоголь тоже создает риски. Летальные случаи, аварии с тракторами и тому подобное обычно происходят, когда сотрудник находится в нетрезвом состоянии", - отметил Тронс.

По словам эксперта, на сегодняшний день несчастных случаев с летальным исходом в сельскохозяйственной отрасли стало меньше, в основном благодаря тому, что техника стала более совершенной.

"Сейчас травм и летальных случаев стало меньше, поскольку производят технику, которая безопаснее в эксплуатации. Против дураков системы бывают. Раньше комбайнер мог вылезти из комбайна, комбайн продолжал работать, засунул руку куда-то и все! Считай, летальный исход. Мы в Латвии уже работаем на такой технике, где вылез из комбайна, вся система остановилась. Нет риска, что вы засунете руку и кончится летально. А в советское время могло быть так, что трактор в канаву заедет, перевернется и все, смертельный исход. А в наше время делают такую технику, чтобы травм было меньше. Делается все, чтобы человек оставался живым. Раньше при контакте с животными тоже бывали летальные случаи, а теперь делается все, чтобы не было прямого контакта с коровой или быком. Делается все, чтобы люди оставались в целости и сохранности", - заявил Тронс.

Напомним, в этом году с 1 января до 2 ноября в результате несчастных случаев на работе погибли 26 человек, еще 17 человек скончались по естественным причинам.

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