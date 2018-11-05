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Общественные средства массовой информации являются гарантом демократии в государстве. Об этом в эфире радио Baltkom заявила бывшая член правления Латвийского радио Сигита Роке. По ее словам, общественные СМИ, в отличие от других источников информации, имеют возможность быть полностью объективными.

"Общественные СМИ делают много того, что другие СМИ не делают. Они стараются говорить с разными группами людей, там есть разные меньшинства, дети, очень много культуры. Мы очень хорошо знаем, что такое качество демократии. Мы все хотим жить в демократии, нам нравится, что мы можем спокойно обсуждать разные вещи, и никто нас не посадит за это в тюрьму. И я точно знаю, что общественные СМИ не зависят ни от правительства - по содержанию, ни от собственников, у которых могут быть коммерческие, рекламные и другие интересы. Они поддерживают уровень демократии, поэтому везде, и в Европе, и в мире общественные СМИ играют большую роль", - сказала Роке.

Как уже сообщалось, бывшее правление Латвийского радио может попасть под суд. С иском в 33 тысячи евро в суд обратился Национальный совет по электронным СМИ. Там считают, что в бухгалтерии общественного радио допускались серьезные ошибки.