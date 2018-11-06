Эксклюзив |

Парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс неожиданно вступился за лидера KPV LV Артусса Кайминьша, претендующего на работу в президиуме Сейма.

Исалниекс считает, что должность Кайминьшу должна достаться вполне заслуженно.

"Не совсем понимаю эту возню по поводу работы Кайминьша в президиуме Сейма. На недавних выборах граждане Латвии оценили его работу, переизбрав в новый Сейм с одним из самым больших количеством плюсиков. Он полноправно представляет этих избирателей", - написал Иесалниекс.

Īsti nesaprotu to ņemšanos par @artuss iespējamo darbu Saeimas prezidijā. Tikko vēlēšanās Latvijas pilsoņi ir novērtējuši viņa darbību, ievēlot jaunajā Saeimā ar vienu no lielākajiem plusiņu skaitiem. Viņš pilntiesīgi pārstāv šos vēlētājus. — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 5 ноября 2018 г.

Представители латвийской общественности, которые с некоторых пор называют Кайминьша представителем партии "котлет и алкоголиков" настроены очень критично по этому поводу.

"Надо быть полностью оболваненными, чтобы голосовать за этого "котлетного", как за члена президиума. Это ваша ирония, Янис?, - вопрошает латвийская журналистка Элита Вейдемане.

"Нравиться нам это или нет, но за него только в одной Риге проголосовали 23 961 человек. И это не были какие-то там советские колонисты. Это были в основном наши соотечественники. А он представляет этих людей", - ответил Иесалниекс.

В свою очередь Илгварс Имша указал на то, что "те, кто выбрал Кайминьша, даже не знают, что такое президиум и где он находится".

На что Иесалниекс указал, что именно благодаря Кайминьшу его избиратели и узнают об этом.

А Фредис Станга считает, что раз это выбор народа, так и Кайминьш вполне заслуживает пост в президиуме Сейма.

"Я не являюсь фанатом этого персонажа, по отношению к нему у меня смешанные чувства, но полностью согласен с тем, что раз он избран, то это мы должны уважать. С этой снобистской "диктатурой экспертов" надо заканчивать, даме из утренней газеты Лембергса [Вейдемане] тоже надо расслабиться", - написал Станга.

А пользователь под ником "Элза" считает, что все это взаимовыгодные отношения политиков.

"Нацблок поддерживает Кайминьша на пост вице-спикера Сейма в обмен на поддержку KPV LV Мурниеце на пост спикера, правильно я понял? Той самой Мурниеце, которая голосовала за выдачу Кайминьша KNAB и которая подготовила документы без основания и имени депутата", - написал пользователь.

Стоит отметить, что в ходе предвыборной кампании, многие из представителей латвийской общественности, активных пользователей соцсети Twitter, называли политическую силу Кайминьша KPV LV – партией "пожирателей котлет и алкашей".

Дело в том, что в предвыборный период большой общественный резонанс вызвала запись переговоров лидера KPV LV Артусса Кайминьша и кандидата на пост премьера Алдиса Гобземса, которую опубликовала программа ЛТВ De Facto.

В ней Гобземс учит Кайминьша "сотрудничать с жуликами" из партий власти, в свою очередь о своем электорате они высказывались еще более цинично, указывая, что "избирателю нужны не перемены, а нужны "котлеты и выпить".

В соцсети Twitter такие высказывания лидеров KPV LV вызвали возмущение — мол, неужели за самопровозглашенными борцами за правду скрываются обычные мошенники. С тех пор, при упоминании Кайминьша или Гобземса представители общественности не забывают упомянуть "котлетки и алкоголь".

Напомним, в минувшие выходные Каймииньш подтвердил, что партия KPV LV выдвинет на должность заместителя председателя Сейма Артуса Кайминьша. Политики выразил уверенность в том, что во вторник удастся избрать новый президиум Сейма.

Политики продолжают неформальные переговоры о составе президиума 13-го Сейма. В пятницу состоялась встреча представителей четырех партий: НКП, KPV LV, "Для развития/За!" и VL-TB/LNNK. Соглашение достигнуто не было, поэтому неформальные консультации партий продолжатся в ближайшие дни.

По неофициальной информации, НКП хотела бы видеть в должности спикера Сейма депутата Дагмару Бейтнере-Ле Галлу, а VL-TB/LNNK - нынешнего спикера Инару Мурниеце.

Фото: flickr.com