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Центральная избирательная комиссия Латвии уже не первый год сталкивается с проблемой, когда граждане не хотят работать на участках во время парламентских выборов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава ЦИК Арнис Цимдарс.

По его словам, главная причина этого заключается в том, что людям это попросту невыгодно.

"К сожалению, это уже не первые парламентские выборы, на которых была проблема с комплектацией комиссий на избирательных участках. Видимо, мотивация людей, имеющих средний заработок, которые могут вынести большие физические и психологические нагрузки, недостаточна. То, сколько они могут получить за такую работу, для них не аргумент. Особенно учитывая, что комиссия работает не только в субботу, но и за неделю до этого. И если надо отказаться от своей зарплаты в пользу меньшей суммы за работу на участке, люди все меньше руководствуются патриотизмом и энтузиазмом", - сказал Цимдарс.

Напомним, 6 октября в Латвии прошли выборы в 13-й Сейм. В Латвии работало 954 избирательных участках, еще 121 участок был открыт в 45 странах за границей.