Глава ЦИК: люди не хотят работать на избирательных участках (4)

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Эксклюзив | 9 ноября 2018 года, 19:06

Центральная избирательная комиссия Латвии уже не первый год сталкивается с проблемой, когда граждане не хотят работать на участках во время парламентских выборов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава ЦИК Арнис Цимдарс.

По его словам, главная причина этого заключается в том, что людям это попросту невыгодно.

"К сожалению, это уже не первые парламентские выборы, на которых была проблема с комплектацией комиссий на избирательных участках. Видимо, мотивация людей, имеющих средний заработок, которые могут вынести большие физические и психологические нагрузки, недостаточна. То, сколько они могут получить за такую работу, для них не аргумент. Особенно учитывая, что комиссия работает не только в субботу, но и за неделю до этого. И если надо отказаться от своей зарплаты в пользу меньшей суммы за работу на участке, люди все меньше руководствуются патриотизмом и энтузиазмом", - сказал Цимдарс.

Напомним, 6 октября в Латвии прошли выборы в 13-й Сейм. В Латвии работало 954 избирательных участках, еще 121 участок был открыт в 45 странах за границей.

Комментарии 4
вова37 минут назад
У них резерв есть ,несколько сот тысяч неграждан ,пусть пригласят и не ноют.РУКАВИЦЫНУ нужно быть покреативнее.
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Местный.43 минуты назад
А где у нас патриоты?
Патриоты, на то они патриоты. Что бы БЕСПЛАТНО патриотически всё делать?
А если они бесплатно ничего не делают,то какие они тогда патриоты.БРЕХУНЫ путоголовые.
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Крыса45 минут назад
Наработаються еще, пенсия в 65, успеют поработать на благо нации
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