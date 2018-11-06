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Национальное объединение Visu Latvijai- TB/LNNK возмущено снижением количества уроков по литературе в новом содержании образования и намерен бороться с этой проблемой. Об этом сообщил лидер партии Райвис Дзинтарс.

"Снижение количества уроков по литературе в новом содержании образования недопустимо. В ближайшее время пригласим руководителя Центра содержания образования на заседание новой фракции, чтобы говорить об этом вопросе", - написал политик в соцсети Twitter.

Literatūras stundu skaita samazināšana jaunajā izglītības saturā nav pieļaujama. Tuvākajā laikā aicināsim VISC vadītāju uz jauno Nacionālās apvienības frakciju, lai par šo jautājumu runātu. — Raivis Dzintars (@RaivisDzintars) 5 ноября 2018 г.

Кто-то из пользователей предложил освободить Цатлакса от занимаемой должности, а кто-то назвал новое содержание образования целенаправленным уводом Латвии от национального государства.

"Добейтесь его освобождения. Абсолютно некомпетентен", - написал пользователь под ником Blog News.

"Обвинять в некомпетентности было бы неправильно. Это сознательный шаг к четкой цели: Сделать латышский язык, как и любой другой иностранный язык. Чтобы иностранцы могли легче влиться в это государство, которое потихоньку становится аморфной европейской страной, а не государством нации латышей. Глобализация широкими шагами", - написала Инета Бутане.

В новом учебном содержании, которое вскоре предстоит утвердить правительству, одну из самых больших жертв придется принести урокам литературы - в некоторых классах школы их количество планируется сократить на пятую часть.

Изначально спор возник о том, куда включить литературу - в сферу языковых предметов или в сферу культуры и искусства. В конце концов ее включили не в одну сферу с языками, а в сферу визуального искусства, музыки и нового учебного предмета "Драма".

Теперь выясняется, что именно из-за драмы количество уроков литературы сокращено, несмотря на недавние заверения разработчиков проекта "Школа 2030" в обратном.

Руководитель Госцентра содержания образования Гунтарс Цатлакс утверждает, что количество уроков не сократится ни по литературе, ни по всей сфере искусства в целом.

Но на этапе основной школы оно, вопреки прежним обещаниям, действительно будет сокращено.

фото flickr.com/saeima