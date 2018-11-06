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На здравоохранение идут деньги налогоплательщиков, так почему за вызов "скорой" надо платить отдельно. Таким вопросом в соцсети Facebook задался мужчина, которому пришел счет за услуги Службы неотложной медицинской помощи в размере 40,14 евро.

По словам Алексея Ч., он вызвал "скорую" ночью своей жене, когда той стало плохо. Какого же было его удивление, когда спустя месяц он получил по почте счет, который был выставлен за необоснованный вызов.

"В начале октября вызывал скорую помощь своей жене (была очень высокая температура и ей было очень плохо, вызывали ночью ) сегодня получили счёт. Мы платим налоги, часть которых уходит на здравоохранение и должны ещё отдельно платить за скорую ?????? Первый раз в жизни скорую вызывали !!! У нас законы гандоны пишут?????", - вопрошает Алексей.

На реплику пользователей соцсети о том, что высокая температура - это еще не повод для вызова "скорой", автор поста ответил, что в диагнозах он не разбирается, тогда как супруге действительно было плохо - высокая температура стояла уже неделю, при том, что простудных симптомов таких, как насморк или кашель не наблюдалось. Он понимал, что это какое-то воспаление, но уже не стал рисковать и вызвал "неотложку".

Мужчина считает, что несправедливо возлагать "постановку" диагноза на самих людей, так как это и есть задача медиков.

Пользователи стали активно комментировать пост и тиражировать его в соцсети.

Напомним, Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) на днях опубликовала на своей странице в Facebook призыв не вызывать медиков в ситуациях, когда жизни не угрожает опасность.

"Мы хотим вовремя успеть ко всем, чью жизнь надо спасти. Но мы рискуем не успеть, если медиков "скорой" будут вызывать на "нарушение дыхания, не может дышать", а на самом деле оказывается, что у молодого человека обычная простуда. На другом вызове оказывается, что "голова раскалывается" после веселой вечеринки. Еще на одном, что "сильное кровотечение" было менструальным, и у пациентки просто кончились гигиенические пакеты.

Однажды пришлось объяснить пациенту, как правильно принимать лекарства при простуде и температуре. Каждому из этих людей по сути нужен был совет. А не скорая медицинская помощь. Вызывать "скорую" в таких случаях особенно странно посреди рабочего дня, когда работают семейные врачи, можно попросить помощи у соседей или знакомых, если нужен транспорт или принести что-либо из аптеки.

Есть смысл подумать, не подвергаете ли вы жизнь другого человека угрозе, когда вызываете нас в такие моменты", - сказано в сообщении службы.

Фото: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests