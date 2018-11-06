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Сложившее свои полномочия правительство успешно отработало свой срок и у предыдущего Кабинета министров есть несколько поводов для гордости, считает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом написал на своей странице в Twitter.

"Вместе с заседанием нового Сейма Кабинет министров сложит свои полномочия, это правительство закончило вступление в OECD, обеспечило обороне 2% от ВВП и размещение сил НАТО в Латвии, последовательно осуществив геополитический курс Латвии как страны-члена НАТО и ЕС", - написал министр.

Līdz ar jaunās Saeimas sanākšanu rīt Ministru kabinets noliek savas pilnvaras, šī valdība pabeidza iestāšanos OECD, nodrošināja 2% no IKP aizsardzībai un NATO spēku izvietošanu Latvijā, konsekventi īstenoja Latvijas kā aktīvas un uzticamas NATO & ES dalībvalsts ģeopolitisko kursu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 5 ноября 2018 г.

Многие пользователи Twitter, в том числе и другие политики, стали хвалить Ринкевича за проделанное им на посту главы МИД. Но были и такие, кто считает "достижения" Ринкевича сомнительными, осуществленными за счет латвийского народа.

"Спасибо за отличное сотрудничество от 12-го Сейма! Гордимся нашим министром иностранных дел", - заявила депутат 12-го созыва парламента Лолита Чигане.

Представитель объединения партий "Для развития/За!", член правления Отдела молодежи партии "Для развития Латвии" Антон Гусев поблагодарил Ринкевича за "профессиональную и добропорядочную работу".

Между тем пользователь под именем Андриевс Ниедра заявил, что такая благодарность напоминает настроения, преобладающие в советском прошлом.

"Я в неописуемом восторге, что после 30-летнего перерыва у нас опять есть молодежная партийная организация, руководители которой снова сердечно выражают благодарности самым видным работникам пламенно любимого правительства и партии! Всем сердцем присоединяюсь к вам и аплодирую стоя!", - такую публикацию мужчина оставил у себя в Twitter.

Другие пользователи обратили внимание политика на то, что от таких "достижений" народ из страны уезжает, а пожилые люди вынуждены влачить жалкое существование.

"Между тем, пенсионеры в Кенгарагсе роются в мусорных контейнерах", - написал Гинтс Каунисте, опубликовав и фотографию.

Партия "Христианский демократический союз" с сарказмом отнеслась к гордости Ринкевича.

"Можем гордиться, что мы почти самая бедная страна Евросоюза!! Становитесь в очередь за орденом", - сообщается на странице политической силы.

В свою очередь пользователь Иварс Муравскис призвал министра рассказать, на что были потрачены средства.

"Назовите лучше цифры, во сколько это обошлось и продолжает обходиться народу. У правительства НЕТ своих денег, есть только налоги - деньги налогоплательщиков, которые постоянно и нецелесообразно тратятся. А потом продолжаем удивляться, что из Латвии продолжают уезжать те, которым "эти достижения надо оплачивать!", - написал Иварс Маравскис.

Напомним, правительство Мариса Кучинскиса вчера отчиталось о проделанной работе и поблагодарило премьера за труды. Он работу своих подчиненных назвал отличной и сказал, что кабмину нечего стыдиться.

Сегодня правительству Мариса Кучинскиса исполняется 1000 дней.