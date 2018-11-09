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Рижская восточная больница из-за не явившихся по записи на прием пациентов вынуждена неэффективно тратить собственные средства. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава информационного центра больницы Лариса Кирсоне.

"В течение этого года Гайльэзерс принял 270 тысяч пациентов, а не явились на назначенный прием и не отменили свою запись 32 тысячи человек. Это очень много — 10-14% всех ежемесячных записей. Иногда мы обзваниваем людей, которые записаны к редким специалистам, например, к ревматологу. Мы пишем письма, напоминая о запланированном визите. Но мы не можем обзванивать всех. Чаще всего люди просто забывают. Есть и другие, те, кто записывается сразу в нескольких местах и идут потом туда, куда им быстрее и выгоднее попасть. Но все равно они не звонят и не отменяют записи. На мой взгляд это безответственно", - пояснила Кирсоне.

Она подчеркнула, что больница получает государственное финансирование, и если пациент не приходит на прием, значит государство не оплачивает эту услугу, хотя врач и находился на рабочем месте в свое рабочее время. Кирсоне отметила, что больница обязана оплатить эти часы врачу.

"Даже если человек позвонил и отменил запись, то не всегда на это место есть возможность взять следующего из очереди. У некоторых пациентов нет направления или проблемы, например, с транспортом. Но отмечу, что пропущенные визиты не являются главной причиной очередей в медучреждениях. Если в следующем году введут электронное направление, тогда запись будет осуществляться только в одном учреждении, может быть проблема решится. Хотя если семейный врач будет считать возможным выписать два направления в разные места, то нет", - указала Кирсоне.