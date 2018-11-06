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Партия "Согласие", выступая за билингвальную систему образования, на самом деле выступала за право русскоязычных не знать государственный язык Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил актер, продюсер, режиссер и участник ток-шоу на федеральных российских каналах Андрис Лиелайс.

"Президент не назначает премьер-министра от партии "Согласие" - это ситуация не впервые возникнувшая, она давняя, имеет свою историю. Партия "Согласие" теряет по сравнению с другими годами, она никогда не формировала правительство. Почему? Потому, что есть два нерешенных вопроса: вопрос языка, и вопрос оккупации — они висят в воздухе. Язык является последним рубежом для латыша. Если эта партия несколько лет назад выступала за двуязычие, если вы считаете, что это право говорить на двух языках, я скажу, что это право не знать латышский русским. Ни один звонивший в студию сегодня не сказал мне "Labdien", хотя знают, что я латыш. У вас есть конституционное право говорить на латышском, но вы им не пользуетесь", - отметил Лиелайс.

Напомним, по итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

На вопрос, собирается ли президент на сей раз доверить формирование правительства "Согласию", набравшему больше всего голосов, Вейонис ответил, что "Согласие" уже не раз побеждало на выборах.

"Избранные в Сейм так называемые латышские партии перед выборами и после них декларировали, что сотрудничать с "Согласием" не будут, поэтому мне в момент выбора нужно руководствоваться Конституцией. Статья 59-я гласит, что премьера и предлагаемых им кандидатов в министры утверждает парламентское большинство. Поэтому я должен быть уверен, что поддержка большинства будет", - заявил Вейонис.

У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV — по 16, у партии "Для развития/За!" — 13, у национального объединения VL-ТB/LNNK — 13, у СЗК — 11, у "Нового Единства" — восемь мандатов.

Фото: из facebook.com/andris.lielais