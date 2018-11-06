Андрис Лиелайс на Baltkom: "Согласие" выступало за право не знать латышский язык (48)

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Эксклюзив | 6 ноября 2018 года, 12:00

Партия "Согласие", выступая за билингвальную систему образования, на самом деле выступала за право русскоязычных не знать государственный язык Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил актер, продюсер, режиссер и участник ток-шоу на федеральных российских каналах Андрис Лиелайс.

"Президент не назначает премьер-министра от партии "Согласие" - это ситуация не впервые возникнувшая, она давняя, имеет свою историю. Партия "Согласие" теряет по сравнению с другими годами, она никогда не формировала правительство. Почему? Потому, что есть два нерешенных вопроса: вопрос языка, и вопрос оккупации — они висят в воздухе. Язык является последним рубежом для латыша. Если эта партия несколько лет назад выступала за двуязычие, если вы считаете, что это право говорить на двух языках, я скажу, что это право не знать латышский русским. Ни один звонивший в студию сегодня не сказал мне "Labdien", хотя знают, что я латыш. У вас есть конституционное право говорить на латышском, но вы им не пользуетесь", - отметил Лиелайс.

Напомним, по итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

На вопрос, собирается ли президент на сей раз доверить формирование правительства "Согласию", набравшему больше всего голосов, Вейонис ответил, что "Согласие" уже не раз побеждало на выборах.

"Избранные в Сейм так называемые латышские партии перед выборами и после них декларировали, что сотрудничать с "Согласием" не будут, поэтому мне в момент выбора нужно руководствоваться Конституцией. Статья 59-я гласит, что премьера и предлагаемых им кандидатов в министры утверждает парламентское большинство. Поэтому я должен быть уверен, что поддержка большинства будет", - заявил Вейонис.

У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV — по 16, у партии "Для развития/За!" — 13, у национального объединения VL-ТB/LNNK — 13, у СЗК — 11, у "Нового Единства" — восемь мандатов.

Фото: из facebook.com/andris.lielais

Комментарии 48
Я3 часа назад
Я правильно понимаю, что этот рыцарь латышского языка живёт и творит в РФ? Мне кажется, самой адекватной реакцией было бы отправить его с семьёй на родину вкушать радости потребления своей валоды, а то он тут намедни жаловался на недостаток сего ингридиента в организме. А нам тут такие люди нужны!

А по сути - гнилой человек. Прекрасно, тварь эта Божья, знает и понимает, что про НЕЗНАНИЕ речи не идёт. И тем не менее...Как же от него ВОНЯЕТ...
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Шаусмас!4 часа назад
Этот клоун-русофоб ещё и не то придумает.
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Факт3 часа назад
А почему в Лаптии,шизоиды разгуливают среди здоровых,а ведь в ЛССР таких имбециллов принудительно лечили и причём бесплатно за счёт государства!
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