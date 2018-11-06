Трагическое ДТП: погиб человек (2)
Эксклюзив | 6 ноября 2018 года, 12:01
Сегодня утром в ДТП под Даугмале погиб один человек, сообщили в Госполиции.
ДТП произошло около 5.00 на дороге Рижская ГЭС - Яунелгава, где грузовая автомашина "Scania" столкнулась с легковым автомобилем "Audi". Погиб человек, ехавший в "Audi". Еще один человек в ДТП пострадал, он передан медикам.
Valsts policija ziņo, ka a/c P85 Rīgas HES - Jaunjelgava 6. km (pie Dzintariem) notikusi divu automašīnu sadursme. Satiksmes plūsma slēgta abos virzienos, organizēta apbraukšana pa apvedceļu. pic.twitter.com/e4zJHCNT7D— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 6 ноября 2018 г.
Движение на этом участке дороги частично ограничено, поток автотранспорта регулирует дорожная полиция.
Фото: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Уважаемая дорожная полиция! Водители на грузовых машинах ведут на дорогах себя очень нагло: ездят по городу со скоростью не менее 70кмчас, подрезают, перестраиваются резко, не союлюдают дистанцию. Может они по кайфом ездят? Даже страшно, когда рядом едет фура, не знаешь, что выкинет водила.
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Так причем тут водиле? Это ты его шефу скажи, просто подойди и на ушко шепни только так чтобы он не подумал что ты в его дела лезешь - может вы еще 5 кубов всетаки завтра довезете??
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