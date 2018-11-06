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Сегодня утром в ДТП под Даугмале погиб один человек, сообщили в Госполиции.

ДТП произошло около 5.00 на дороге Рижская ГЭС - Яунелгава, где грузовая автомашина "Scania" столкнулась с легковым автомобилем "Audi". Погиб человек, ехавший в "Audi". Еще один человек в ДТП пострадал, он передан медикам.

Valsts policija ziņo, ka a/c P85 Rīgas HES - Jaunjelgava 6. km (pie Dzintariem) notikusi divu automašīnu sadursme. Satiksmes plūsma slēgta abos virzienos, organizēta apbraukšana pa apvedceļu. pic.twitter.com/e4zJHCNT7D — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 6 ноября 2018 г.

Движение на этом участке дороги частично ограничено, поток автотранспорта регулирует дорожная полиция.

Фото: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests