Трагическое ДТП: погиб человек (2)

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Эксклюзив | 6 ноября 2018 года, 12:01

Сегодня утром в ДТП под Даугмале погиб один человек, сообщили в Госполиции.

ДТП произошло около 5.00 на дороге Рижская ГЭС - Яунелгава, где грузовая автомашина "Scania" столкнулась с легковым автомобилем "Audi". Погиб человек, ехавший в "Audi". Еще один человек в ДТП пострадал, он передан медикам.

Движение на этом участке дороги частично ограничено, поток автотранспорта регулирует дорожная полиция.

Фото: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Комментарии 2
Мерс2 часа назад
Уважаемая дорожная полиция! Водители на грузовых машинах ведут на дорогах себя очень нагло: ездят по городу со скоростью не менее 70кмчас, подрезают, перестраиваются резко, не союлюдают дистанцию. Может они по кайфом ездят? Даже страшно, когда рядом едет фура, не знаешь, что выкинет водила.
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Крыса2 часа назад
Так причем тут водиле? Это ты его шефу скажи, просто подойди и на ушко шепни только так чтобы он не подумал что ты в его дела лезешь - может вы еще 5 кубов всетаки завтра довезете??
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