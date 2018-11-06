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Предприятие Rigas satiksme надеется на двух аукционах продать несколько десятков отслуживших свой срок трамваев, автобусов и автомашин. Об этом сообщила представитель предприятия Байба Барташевича.

Аукционы состоятся 20 ноября в 15.00 в помещениях Rigas satiksme на ул. Вестиенас, 35. Один аукцион будет с восходящим, второй - с нисходящим шагом. На первом аукционе планируется продать 13 легковых автомашин, 12 трамваев и шесть автобусов.

Второй аукцион будет повторным, на него будет выставлено 11 легковых автомашин и два автобуса. Транспортные средства продаются из-за их технического износа, часть из них годится только на запчасти.

Самое старое из выставляемых на первый аукцион транспортных средств - трамвай 1977 года выпуска. Его начальная цена - 1697 евро без НДС. А самое новое - легковая автомашина Volkswagen Caddy Kom 2010 года выпуска, ее начальная цена - 1500 евро без НДС.

На второй аукцион выставляются два автобуса 1997 года выпуска по начальной цене 6261 и 1700 евро. Самое новое из выставляемых на этот аукцион транспортных средств - автомашина KIA Carnival 2004 года выпуска стоимостью 1565 евро без НДС, самое старое - Citroen Berlingo 1998 года выпуска за 90 евро без НДС.

Фото: flickr.com /Rob H6