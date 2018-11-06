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В Латвии за девять месяцев этого года на постоянную работу устроились 10 150 зарегистрированных в Госагентстве занятости (ГАЗ) безработных, не имевших работы длительное время, сообщили в ГАЗ.

Из них 6465 безработных устроились на работу после окончания одного из проводимых агенством занятости мероприятий.

Чтобы включение таких безработных в рынок труда или их вовлечение в учебу было как можно более быстрым и эффективным, ГАЗ продолжает реализацию софинансируемого из Европейского социального фонда проекта "Поддержка длительно не работающих безработных". Этим мероприятием поддержки воспользовались свыше 380 длительно не работающих безработных.

Как отметила директор ГАЗ Эвита Симсоне, оказывая таким безработным комплексную поддержку, ГАЗ выявляет и помогает преодолеть причины длительной безработицы, среди которых - несоответствие профессиональных навыков и знаний сегодняшним требованиям рынка труда, недостаток мотивации, проблемы со здоровьем.

Чтобы помочь длительно не работающим безработным вернуться на рынок труда, ГАЗ предлагает им и другие мероприятия поддержки: консультации специалистов, проверки здоровья у врача по профзаболеваниям, программу мотивации для поиска работы и услуги социального ментора.

В начале октября 2018 года на учете в ГАЗ состояло 15 115 длительно не работающих безработных или 26,6% общего числа зарегистрированных безработных. 58,8% таких безработных - старше 50 лет, 25% - лица с инвалидностью. По последнему виду занятости это подсобные рабочие (1258), уборщики (516), продавцы в магазинах розничной торговли (485), дворники (262), истопники (141) и представители ряда других профессий.

Фото: facebook.com/Nodarbinatiba/