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Для того, чтобы многие сферы бизнеса в Латвии работали эффективно и приносили прибыль необходимо учить языки, а не запрещать их использование. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил президент Латвийского общества ресторанов, совладелец винного бара Garage Янис Йензис, комментируя поправки к Закону о труде, согласно которым работодателю теперь запрещено требовать от сотрудника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.

«У некоторых фракций были более революционные предложения по ограничению русского языка в Латвии. Слава богу, эти поправки не прошли. В сфере обслуживания мы пытаемся всегда говорить на языке наших гостей. Например, китайские туристы, которые приезжают в Латвию большими группами, у них много денег. Гостиницы делают все, чтобы на месте был кто-то, кто мог бы говорить на китайском. Я думаю, что этот пример подчеркивает важность знания языка клиента», - пояснил Цензис.

Также он отметил, что знание русского языка в Латвии является большим преимуществом.

«Россияне выбирают нашу страну в качестве направления для отдыха. Они здесь могут позволить себе говорить на привычном для себя языке. Последние 10-15 лет прослеживается тенденция к ухудшению знания русского среди латвийской молодежи. Надо думать о том, как учить русский. Торговля, обслуживание, туризм - все связано с русским языком. Мы живем в глобальном мире, где знания языков помогают, если мы хотим зарабатывать деньги. Я надеюсь, что мы будем идти в сторону скандинавской модели», - сказал Цензис.

Как подчеркивает продвигавшее эти поправки к Закону о труде Национальное объединение VL-TB/LNNK, цель этих изменений - "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии".