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На первом заседании 13-ого Сейма депутаты дают присягу работать на благо народа. Примечательно, что первая присяга прозвучала на латгальском языке и сделал это представитель "Нового Единства" Алдис Адамовичс. В свою очередь Янина Курсите-Пакуле сделала это на языке ливов.

"Первое заседание 13 Сейма стало уроком языка. Депутат Янина Курсите-Пакуле дала присягу на языке ливов. По закону он не является иностранным языком, но присягу надо давать еще раз, на государственном языке!" - написала главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле, ссылаясь на закон Латвийской Республики.

13.Saeimas pirmā sēde kļūst par valodas nodarbību :) Deputāte Janīna Kursīte - Pakule dod zvērestu lībiešu valodā. Pēc likuma svešvaloda tā nav, bet zvērests jādod vēlreiz, valsts valodā! — Nellija Ločmele (@NellijaL) 6 ноября 2018 г.

"Депутат Курземского округа Илзе Индриксоне, которая прошла по списку нацблока от Курземе, дает присягу на диалекте жителей Северного Курземе [диалект "тамниеку" - вид речи людей Северного Курземе - прим.ред.]. Звучит красиво! Слушали уже три раза, потому что в тексте из-за волнения депутат сделала ошибку", - пишет Лочмеле.

Kurzemes apgabala deputāte Indriksone zvērestu dod tāmnieku izloksnē :) Skan skaisti! Dzirdējām pat trīs reizes, jo no uztraukuma gadījās kļūmes tekstā. — Nellija Ločmele (@NellijaL) 6 ноября 2018 г.

Пользователи Twitter стали спорить можно ли разрешить политикам давать присягу на диалектах, а не только на латышском языке.

"Конечно, у латышского языка есть несколько диалектов, но гимн страны и присяга написаны на таком латышском языке, на каком написаны. К сожалению, их надо произносить на том языке, на котором они написаны. Когда гимн и присяга будут написаны на нескольких диалектах, то можно будет импровизировать", - написал пользоваль Дзинтарс.

"Увидел в Twitter гудеж настоящих латышей о том, что некоторые депутаты хотят давать присягу на латгальском языке. Это так мило, что несколько дней не надо будет поносить русских и мигрантов, можно будет перекинуться на соотечественников", - написал пользователь под ником Jautrais Rītucītis.

Manīju tviterī īsto latviešu šūmi par to, ka daži deputāti taisoties zvērestu nodot latgaliešu valodā. Mīlīgi, ka dažas dienas nevajadzēs apkarot krievus un imigrantus, varēs pariet uz tautasbrāļiem. — Jautrais Rītucītis (@Naktineica) November 5, 2018

Как сообщило ранее Латвийское радио, на первом заседании 13-го Сейма, которое проходит сегодня, по меньшей мере пять депутатов нового созыва приносят присягу по-латгальски.

Один из них — Алдис Адамовичс ("Новое Единство"), который 4 года назад произносил клятву депутата по-латышски. Политик пояснил изменение своей точки зрения.

"В третьем пункте закона о государственном языке есть оговорка о том, что латгальский язык — разновидность латышского литературного языка. Говор близок латышскому языку", — заявил он.

Вступая в должность, парламентарий произносит следующие слова:

"Я, принимая на себя обязанности депутата Сейма, перед лицом народа Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть преданным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык, как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимую и демократическую страну, добросовестно и сознательно выполнять свои обязанности. Я обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Латвии".

фото: flickr.com