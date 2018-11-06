ФОТОГАЛЕРЕЯ: знакомьтесь, 13-й Сейм в лицах (3)

фото

Эксклюзив | 6 ноября 2018 года, 21:18

Парламент сегодня утвердил полномочия 100 депутатов Сейма 13-го созыва, а также избрал президиум. Вступая в должность, депутаты дали присягу на верность народу и государству. Из депутатов 12-го Сейма в парламент нового созыва переизбраны 34 человек, 66 парламентариев - новые.

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

Комментарии 3
андрюХА2 часа назад
Паноптикум 2018...

Ежедневное заклинание новых слуг народа-
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И бальзам не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Латвии, Как там, бедная, она?

Ответить
Сюз1 час назад
А как же без араба?
Ответить
Patriot2 часа назад
Pirmo savu darbu parlamenta deputàti veica labi. Saeimas prezidijs ir apstiprinàts un gatavs parlamenta darbam. Tagad svarìgi tikpat konstruktìvi apstiprinàt jauno valdìbu.
6
Ответить