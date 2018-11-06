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Парламент сегодня утвердил полномочия 100 депутатов Сейма 13-го созыва, а также избрал президиум. Вступая в должность, депутаты дали присягу на верность народу и государству. Из депутатов 12-го Сейма в парламент нового созыва переизбраны 34 человек, 66 парламентариев - новые.