ФОТОГАЛЕРЕЯ: знакомьтесь, 13-й Сейм в лицах (3)
Эксклюзив | 6 ноября 2018 года, 21:18
Парламент сегодня утвердил полномочия 100 депутатов Сейма 13-го созыва, а также избрал президиум. Вступая в должность, депутаты дали присягу на верность народу и государству. Из депутатов 12-го Сейма в парламент нового созыва переизбраны 34 человек, 66 парламентариев - новые.
Ежедневное заклинание новых слуг народа-
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И бальзам не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Латвии, Как там, бедная, она?