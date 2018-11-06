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Представители латвийской общественности выражают свое возмущение по поводу того, что политики не могут выучить текст клятвы, с которой выступают на первом заседании парламента. Люди следили не только за тем, на каком языке депутаты дают присягу на своем первом заседании, но и как они к этому процессу подошли — зачитывали по бумажке или знают текст наизусть.

Некий пользователь Twitter начал свою запись словами "цирк начался", а один из пользователей соцсети назвал процесс принесения присяги чем-то мистическим.

Примечательно, что текст произносили наизусть представители партии "Согласие", тогда как политики других политических сил, в том числе из нацблока, текст зачитывали.

Глава общества юристов Айвар Боровкой очень внимательно следил за тем, кто из депутатов отличается хорошей памятью.

"Смотрю прямую трансляцию из Сейма. Клятва. Пока только Валерий Агшешин произнес из головы, не читая текст. Будет еще кто-то?", - пишет Боровков.

Vēroju tiešraidi no @Jekaba11.

Zvērests.

Pagaidām tikai Valērijs Agešins zvērestu ir norunājis no galvas, nelasīt tekstu.

Būs vēl kāds? — Aivars (@Borovkovs) 6 ноября 2018 г.

Своими наблюдениями поделилась и латвийская журналистка Наталия Жоголе

"Самые большие "патриоты" из Нацобъединения не могут из головы", - пишет Наталия и дополняет, что и Лочмеле-Лунева тоже прочитала наизусть.

ja lielākie "patrioti" no NA nemāk no galvas — Natalija Žogole (@fufonja) 6 ноября 2018 г.

Боровков также продолжил подсчитывать: "Долгополов нет, а вот Юрис Ранцанс тоже прочел наизусть".

Также обошлись без бумажки депутат от "Согласия" Юрис Зариньш и заявившая о работе вне фракии этой партии Юлия Степаненко.

"53% моего экспресс-опроса не верили, что депутат Зариньш произнесет клятву из головы, но ему это удалось! Поэтому даже заработал от коллег аплодисменты", - написала главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле.

53% manā ekspresaptaujā neticēja, ka deputāts Zariņš norunās zvērestu no galvas, BET viņam tas izdevās! Tāpēc pat saņēma kolēģu aplausus ;) https://t.co/eKPuUzHIvC — Nellija Ločmele (@NellijaL) 6 ноября 2018 г.

В свою очередь Янис Адамсонс зачитывал по бумаге и на это указал представитель компании "Lux Company" Индарс Мелзобс.

"Адамсонс уже в который раз приносит присягу с трибуны Сейма и по-прежнему не может ее выучить. Даже зачитывая с бумажки не приподнял глаза. О чем это свитетельствует?", - пишет Мелзобс.

А руководитель проектов Фонда Эберта Том Зариньш обратил внимание на то, как быстро зачитывал клятву Андрей Клементьев от "Согласия".

"Клементьев зачитал присягу так, как будто бы за ним гнались с винтовкой", - написал пользователь.

Klementjevs nolasīja zvērestu tā, it kā viņam pakaļ skrietu ar šauteni — Toms Zariņš (@zarinstoms) 6 ноября 2018 г.

Вступая в должность, парламентарий произносит следующие слова: "Я, принимая на себя обязанности депутата Сейма, перед лицом народа Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть преданным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык, как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимую и демократическую страну, добросовестно и сознательно выполнять свои обязанности. Я обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Латвии".

На первом заседании 13-ого Сейма депутаты зачитывали клятву не только на государственном языке, которым согласно Конституции является латышский, но и на диалектах, в том числе на языке ливов, латгальцев, а также жителей Северной Курземе.