Латвийцы о депутатах: неужели текст клятвы нельзя выучить наизусть? (4)

фото

Эксклюзив | 6 ноября 2018 года, 18:52

Представители латвийской общественности выражают свое возмущение по поводу того, что политики не могут выучить текст клятвы, с которой выступают на первом заседании парламента. Люди следили не только за тем, на каком языке депутаты дают присягу на своем первом заседании, но и как они к этому процессу подошли — зачитывали по бумажке или знают текст наизусть.

Некий пользователь Twitter начал свою запись словами "цирк начался", а один из пользователей соцсети назвал процесс принесения присяги чем-то мистическим.

Примечательно, что текст произносили наизусть представители партии "Согласие", тогда как политики других политических сил, в том числе из нацблока, текст зачитывали.

Глава общества юристов Айвар Боровкой очень внимательно следил за тем, кто из депутатов отличается хорошей памятью.

"Смотрю прямую трансляцию из Сейма. Клятва. Пока только Валерий Агшешин произнес из головы, не читая текст. Будет еще кто-то?", - пишет Боровков.

Своими наблюдениями поделилась и латвийская журналистка Наталия Жоголе

"Самые большие "патриоты" из Нацобъединения не могут из головы", - пишет Наталия и дополняет, что и Лочмеле-Лунева тоже прочитала наизусть.

Боровков также продолжил подсчитывать: "Долгополов нет, а вот Юрис Ранцанс тоже прочел наизусть".

Также обошлись без бумажки депутат от "Согласия" Юрис Зариньш и заявившая о работе вне фракии этой партии Юлия Степаненко.

"53% моего экспресс-опроса не верили, что депутат Зариньш произнесет клятву из головы, но ему это удалось! Поэтому даже заработал от коллег аплодисменты", - написала главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле.

В свою очередь Янис Адамсонс зачитывал по бумаге и на это указал представитель компании "Lux Company" Индарс Мелзобс.

"Адамсонс уже в который раз приносит присягу с трибуны Сейма и по-прежнему не может ее выучить. Даже зачитывая с бумажки не приподнял глаза. О чем это свитетельствует?", - пишет Мелзобс.

А руководитель проектов Фонда Эберта Том Зариньш обратил внимание на то, как быстро зачитывал клятву Андрей Клементьев от "Согласия".

"Клементьев зачитал присягу так, как будто бы за ним гнались с винтовкой", - написал пользователь.

Вступая в должность, парламентарий произносит следующие слова: "Я, принимая на себя обязанности депутата Сейма, перед лицом народа Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть преданным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык, как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимую и демократическую страну, добросовестно и сознательно выполнять свои обязанности. Я обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Латвии".

На первом заседании 13-ого Сейма депутаты зачитывали клятву не только на государственном языке, которым согласно Конституции является латышский, но и на диалектах, в том числе на языке ливов, латгальцев, а также жителей Северной Курземе.

Комментарии 4
Aleksis46 минут назад
Ну что Вы все психуете?, что нервничаете, вы видите ну так им хочется жить, и у них депутатов другой мир, у них другое восприятие ежедневных проблем, у них сейчас выросли крылья, зарплата, вес в обществе и вес в своих группировках. Они не знают как живут в маленьких посёлках. Латыши получают в селе ограниченную информацию и всю в розовых красках. Депутаты тоже примут 1000 законов? и вы даже этого может не почувствуете, заметите может когда и до вас лично доберутся, а особенно к вашему кошельку. Успокойтесь! Пусть депутаты и министры тешатся? Вы должны так же радоваться очередным Латвийским победам или обнищанию и тешить себя что не только Вам лично плохо и не комфортно, а и многим гражданам Латвии. Поймите, что из латвийских партий, это одна на самом деле партия и после выборов! Вы народ! уже им не нужны и теперь наше место на четыре года в конюшне в стойле на привязи? Есть же пословица или церковная притча! Бог терпел и Вам велел!
2
Ответить
Саня44 минуты назад
Иди нах, согласососно-приходская терпила.
2
Ответить
Patriot35 минут назад
Malacis, tikai vèl beidz rakstìt savus pretvalstiskos komentàrus.
2
Ответить