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Язык, диалект или акцент не являются главным в характеристике депутата парламента. Об этом в своем Twitter заявила латвийская поэтесса и драматург Рута Межавилка. Она считает, что это не самая большая проблема, на которую общество должно обращать свое внимание.

"Бесит этот языковой фашизм и возня с не таким акцентами. Мне, например, нужен акцент. Если бы был избран неслышащий Эдгарс Ворсловс (баллотировался от СЗК), то он давал бы клятву на языке жестов, так как говорить просто не может. И сурдопереводчик бы его озвучивал", - написала Межавилка.

Besī ārā šis valodas fašisms un ņemšanās ap ne tādiem akcentiem. Man, piemēram, ir vājdzirdīgā akcents. Ja būtu ticis ievēlēts nedzirdīgais Edgars Vorslovs (kandidēja no ZZS), viņš zvērestu lasītu zīmju valodā, jo parunāt balsī vnk nevar. Zīmju valodas tulks tulkotu. — Rūta Mežavilka (@Ruta_Mezavilka) November 6, 2018

С поэтессой согласился бывший министр образования Латвии Роберт Килис.

Член правления ассоциации поддержки слабослышащих Латвии Sadzirdi.lv, член национального объединения и объединения Apeirons Байба Бицена в свою очередь указала, что Ворсловс мог бы и прочитать в голос, однако окружающие его не услышали бы.

Vispār, viņš varētu nolasīt balsī, tikai mēs to nevarētu saprast. :) — Baiba Bicēna (@BaibaBicena) November 6, 2018

Межавилка в ответ заметила, что "вряд ли он бы хорошо себя чувствовал, если бы его заставили говорить в голос, скорее всего, отказался бы говорить вовсе. А мы тут спорим о диалектах и акцентах — это просто глупо, так как для некоторых людей говорить в голос является большим достижением".

diez vai viņš pats justos labi, ja tiktu spiests runāt balsī, visticamāk - atteiktos runāt vispār. bet mēs te cepamies par izloksnēm un akcentiem - tas man šķiet vnk muļķīgi, jo tikmēr ir cilvēki, kam apgūt prasmi runāt balsī ir liels sasniegums un iekarojums. — Rūta Mežavilka (@Ruta_Mezavilka) November 6, 2018

В дискуссию вступила также руководитель общества Latvijas Platforma attīstības sadarbībai Инессе Вайваре, которая считает тех, кто спорит об акцентах, очень недалекими людьми.

"О, это прошло мимо меня. Людям не нравится акцент, когда читают клятву, ха-ха-ха, это реально смешная "первая мировая" проблема. Хотя у меня на занятиях тоже иногда появляется какой-нибудь "правильный", который не понимает, что я с языком специально играюсь. Между прочим, моему ребенку в школе надо было выучить несколько четверостиший на различных диалектах. Получается, в школах занимаются антигоссударственной деятельностью", - с иронией отметила она.

O, šis man paslīdējis garām. Tipa cilvēkiem akcenti nepatīk, kad lasa zvērestus, hahaha, tā gan reāli smieklīga "pirmās pasaules" problēma. Kaut gan, jā, man arī mācībās ik pa laikam gadās kāds "pareizais", kas neuzķer, ka speciāli ar valodu spēlējos. — Inese Vaivare (@vaivarei) November 6, 2018

Пользователь Янис напомнил, что речь президента Раймонда Вейониса также "забраковали" из-за акцента.

"Помните, как обсуждали произношение Вейониса? Дошло до того, что он якобы говорит чуть ли не с русским акцентом", - написал пользователь.

Atcerieties, kāda bija ņemšanās ap Vējoņa Madonas izloksni? Līdz pat tam, ka viņš runājot ar krievu akcentu. — Jānis A. (@tvitermaniaks) November 6, 2018

Напомним, вступая в должность, депутат Сейма произносит следующие слова: "Я, принимая на себя обязанности депутата Сейма, перед лицом народа Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть преданным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык, как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимую и демократическую страну, добросовестно и сознательно выполнять свои обязанности. Я обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Латвии".

На первом заседании 13-го Сейма 6 ноября депутаты зачитывали клятву не только на госязыке, которым, согласно Конституции, является латышский, но и на диалектах, в том числе на языке ливов, латгальцев, а также жителей Севера Курземе.

В ходе певрого заседания были утверждены полномочия 100 депутатов, а также избран президиум.

Фото: flickr.com/Saeima