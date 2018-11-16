﻿ Юрист: бизнес в Латвии не будет говорить только на латышском, Mixnews.lv

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Несмотря на то, что отдельные политики пытаются ограничить использование русского языка в Латвии, рынок труда все равно будет продолжать диктовать свои правила. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал эксперт по трудовому законодательству Латвийской конфедерации работодателей, юрист Андрис Алкснис.

"Национальное объединение регулярно подает какие-нибудь предложения по усилению ограничений на использование русского языка в трудовых отношениях. В принципе, такие нормы уже существуют. Просто сейчас их немного уточнили, что-то добавили. Теперь, например, продавец в магазине должен разговаривать с жителями Латвии только на латышском. Интересно, как продавец будет определять, кто латвиец, а кто - турист. Проверять паспорт? Это абсурд", - сказал Алкснис.

Он отметил, что на его практике пока еще не было ни одного судебного дела по причине знания или незнания какого-нибудь из языков.

"Вопрос о знаниях языка решит сам рынок и расставит все по своим местам. Политика политикой, а бизнес - бизнесом. Политики говорят, что это одно и то же, но нет", - заключил Алкснис.

Напомним, ранее 12-й Сейм в третьем, окончательном чтении принял поправки к Закону о труде. Согласно этим поправкам работодателю запрещено требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.

Как подчеркивает продвигавшее эти поправки Национальное объединение VL-TB/LNNK, цель этих изменений - "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии".

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