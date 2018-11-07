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В Латвии относительно посмертного донорства действует презумпция согласия - если человек при жизни не оформил отказ от трансплантации, врачи обязаны выполнять свою работу. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал доктор медицинских наук, хирург-трансплантолог, а также руководитель Центра трансплантации Рижской больницы имени Страдиня Янис Юшинскис.

По его словам, медики в любом случае связываются с родственниками, чтобы те определили дальнейшую судьбу органов умершего. Однако бывают ситуации, когда на это остается слишком мало времени.

"Закон гласит: если нет запрета в регистре или документации того, что умерший не согласен быть донором, мы должны работать. Все зависит от случая. У нас не было ситуации, чтобы мы не искали родственников, не пытались с ними связаться. Ну, например, ситуация: у человека произошла остановка сердца, у нас есть пара минут всего, чтобы принять решение, успеваем только проверить регистр за это время. По телефону с родственниками мы не имеем права разговаривать", - заявил хирург.

Как отметил Юшинскис, большинство людей не понимают, что врачи должны в первую очередь учитывать мнение усопшего.

"В целом, чуть больше половины - 55-60% (согласны). Год од года не зависит. К сожалению, люди неправильно понимают закон. Мы должны учитывать мнение умершего, то, что он сказал. Каждый раз эту ответственность берут на себя родственники. Наше тело принадлежит нам самим. Один из вариантов, как я могу разрешить использовать свое тело после смерти - это не сходить и не отметить "я против"", - подчеркнул он.

Однако хирург считает абсолютно нормальным, что часто после смерти близкого человека родственники отказываются разрешить использовать его органы.

"Представьте, вам сообщили ужасную новость, что ваш близкий человек умер. В этот же момент мы спрашиваем об органах. Сразу же получаем отказ. Это нормальная психологическая реакция", - указал Юшинскис.

Тем временем, как указал в интервью радио Baltkom руководитель юридического отдела Министерства здравоохранения Раймонд Осис, в Латвии уже более десяти лет существует презумпция согласия , согласно которой, если при жизни человек не оформил запрет на использование своих органов после смерти, то фактически он на это согласен.

"Однако после смерти человека его позицию о донорстве органов есть право озвучить родственникам. Например, если родственники знают, что человек был против использования своих органов, но по каким-то причинам не выразил свою волю официально, запрет, высказанный с их стороны, принимается. Таким образом, у нас есть два способа узнать позицию человека по поводу донорства органов – посмотреть сведения в Регистре жителей или получить информацию от родственников. И если родственники сообщают, что человек был против использования своих органов, трансплантация не осуществляется", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, врачи изъяли для трансплантации почку убитого собутыльником 43-летнего Эрика Креслиньша, без разрешения его матери. В 2015 году мужчину в результате ссоры ударили топором по голове. После трех дней в коме пострадавший скончался.

Мать убитого, Тамара Креслиня, спустя два года из материалов уголовного дела узнала, что после смерти у ее сына изъяли обе почки и селезенку. Женщина уверена, что он не давал разрешения использовать его органы, а ее разрешения никто не спросил.

Фото: pixabay.com