Хирург: не хочешь отдавать органы - сообщи заранее (+ОПРОС) (12)

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Эксклюзив | 7 ноября 2018 года, 10:44

В Латвии относительно посмертного донорства действует презумпция согласия - если человек при жизни не оформил отказ от трансплантации, врачи обязаны выполнять свою работу. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал доктор медицинских наук, хирург-трансплантолог, а также руководитель Центра трансплантации Рижской больницы имени Страдиня Янис Юшинскис.

По его словам, медики в любом случае связываются с родственниками, чтобы те определили дальнейшую судьбу органов умершего. Однако бывают ситуации, когда на это остается слишком мало времени.

"Закон гласит: если нет запрета в регистре или документации того, что умерший не согласен быть донором, мы должны работать. Все зависит от случая. У нас не было ситуации, чтобы мы не искали родственников, не пытались с ними связаться. Ну, например, ситуация: у человека произошла остановка сердца, у нас есть пара минут всего, чтобы принять решение, успеваем только проверить регистр за это время. По телефону с родственниками мы не имеем права разговаривать", - заявил хирург.

Как отметил Юшинскис, большинство людей не понимают, что врачи должны в первую очередь учитывать мнение усопшего.

"В целом, чуть больше половины - 55-60% (согласны). Год од года не зависит. К сожалению, люди неправильно понимают закон. Мы должны учитывать мнение умершего, то, что он сказал. Каждый раз эту ответственность берут на себя родственники. Наше тело принадлежит нам самим. Один из вариантов, как я могу разрешить использовать свое тело после смерти - это не сходить и не отметить "я против"", - подчеркнул он.

Однако хирург считает абсолютно нормальным, что часто после смерти близкого человека родственники отказываются разрешить использовать его органы.

"Представьте, вам сообщили ужасную новость, что ваш близкий человек умер. В этот же момент мы спрашиваем об органах. Сразу же получаем отказ. Это нормальная психологическая реакция", - указал Юшинскис.

Тем временем, как указал в интервью радио Baltkom руководитель юридического отдела Министерства здравоохранения Раймонд Осис, в Латвии уже более десяти лет существует презумпция согласия , согласно которой, если при жизни человек не оформил запрет на использование своих органов после смерти, то фактически он на это согласен.

"Однако после смерти человека его позицию о донорстве органов есть право озвучить родственникам. Например, если родственники знают, что человек был против использования своих органов, но по каким-то причинам не выразил свою волю официально, запрет, высказанный с их стороны, принимается. Таким образом, у нас есть два способа узнать позицию человека по поводу донорства органов – посмотреть сведения в Регистре жителей или получить информацию от родственников. И если родственники сообщают, что человек был против использования своих органов, трансплантация не осуществляется", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, врачи изъяли для трансплантации почку убитого собутыльником 43-летнего Эрика Креслиньша, без разрешения его матери. В 2015 году мужчину в результате ссоры ударили топором по голове. После трех дней в коме пострадавший скончался.

Мать убитого, Тамара Креслиня, спустя два года из материалов уголовного дела узнала, что после смерти у ее сына изъяли обе почки и селезенку. Женщина уверена, что он не давал разрешения использовать его органы, а ее разрешения никто не спросил.

Фото: pixabay.com

Комментарии 12
Патриот 1 час назад
Только дай согласие, почикают при любом удобном и нужном для них удобном случае, ещё при жизни как это делается на Украине и Косово где на этом зарабатывают миллионы. Подпишитесь и станете ходячей консервной! Найдут когда понадобитесь!
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Св1 час назад
У нас не было ситуации, чтобы мы не искали родственников, не пытались с ними связаться. ...произошла остановка сердца, у нас есть пара минут всего, чтобы принять решение, успеваем только проверить регистр за это время. По телефону с родственниками мы не имеем права разговаривать
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Это как понять? Так связываются с родственниками или нет? За пару минут успевают и регистр проверить, и сердце изьять? Как-то меня терзают смутные сомнения по поводу происходящего.
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Домовой1 час назад
Хирург: не хочешь отдавать органы, сообщи заранее (+ОПРОС). А почему НЕ НАОБОРОТ?! Человек ПРИ ЖИЗНИ дал согласие ЗАРАНЕЕ и только на ЭТОМ основании изымать у него органы. Тот путь " презумпции согласия " ФАКТИЧЕСКИ бандитский. Сейчас очень легко составить карту " совместимости " ЛЮБОГО ЖИТЕЛЯ Латвии. И пока ( как донор органов ) человек не востребован для " богатеньких Буратино " житель может спокойно жить или ходить по улицам. Ну а если уж понадобился ПО СОВМЕСТИМОСТИ, то с ним может произойти ЛЮБОЕ НЕСЧАСТЬЕ чтобы побыстрее он стал донором органов и " благополучно скончался " после этого. А родственников потом поставят перед ФАКТОМ изъятия органов. ФАКТИЧЕСКИ открыли путь для ПРЯМЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ прав человека самому определять жить ему или не жить. Из людей сделали " ходячие консервы ".
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