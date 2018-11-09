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Большинство выпускников латвийских школ плохо разбирается во внутренней политике и ничего не знает о конституции государства. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор политических наук, политолог Иварс Иябс.

«Политикой можно интересоваться по-разному. Например, аналитика — это очень нишевый продукт. Есть люди, которые действительно сидят на цифрах и занимаются этим профессионально. Если говорить о гражданском сознании, то латвийские средние школы могли бы делать больше. Люди не в курсе элементарных вещей о стране, в которой живут. Все слышали что-то о Трампе, Путине и Евросоюзе, но не знают элементарных вещей о конституции Латвийского государства», - сказал Иябяс.

Профессор отметил, что сейчас он является участником пилотного проекта «Школа 2030» и работает над новой концепцией образования.

«В рамках этого проекта разрабатывается новая концепция учебного содержания и подход к нему. Я там для того, чтобы в том числе создать нормальную основу гражданского образования», - пояснил Иябс.

Фото: pixabay.com