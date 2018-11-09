Профессор про молодежь: слышали о Трампе и Путине, но ничего не знают о Латвии (14)
Большинство выпускников латвийских школ плохо разбирается во внутренней политике и ничего не знает о конституции государства. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор политических наук, политолог Иварс Иябс.
«Политикой можно интересоваться по-разному. Например, аналитика — это очень нишевый продукт. Есть люди, которые действительно сидят на цифрах и занимаются этим профессионально. Если говорить о гражданском сознании, то латвийские средние школы могли бы делать больше. Люди не в курсе элементарных вещей о стране, в которой живут. Все слышали что-то о Трампе, Путине и Евросоюзе, но не знают элементарных вещей о конституции Латвийского государства», - сказал Иябяс.
Профессор отметил, что сейчас он является участником пилотного проекта «Школа 2030» и работает над новой концепцией образования.
«В рамках этого проекта разрабатывается новая концепция учебного содержания и подход к нему. Я там для того, чтобы в том числе создать нормальную основу гражданского образования», - пояснил Иябс.
Фото: pixabay.com
+++ Так в Сейме и правительстве то же самое , знают где лизать , где укусить и на этом всё...
P.S. Ну и конечно себя любимого не забыть...