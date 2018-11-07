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Кандидату в премьер-министры Латвии от Новой консервативной партии Янису Бордансу не удастся за две недели сформировать новое правительство. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Он считает, что Бордансу помешают его политические конкуренты.

"Я думаю, что за две недели он не сможет сформировать правительство. Потому что политические конкуренты будут ставить ему подножки. Думаю, что эта неразбериха, которую мы видели вчера [первое заседание 13-го Сейма - Mixnews], будет продолжаться долго и упорно. Тот состав, который представлен в Сейме, не может договориться в долгосрочной перспективе. Они слишком разделены политически, слишком нестабильны в понимании государственной политики. Эта межпартийная конкуренция будет мешать стабильности правительства", - сказал Юрканс.

Напомним, президент Раймонд Вейонис сегодня сообщил, что доверяет формирование правительства Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.