Baltkom-online: обсуждаем кандидатуру нового премьера! (2)
Эксклюзив | 7 ноября 2018 года, 14:17
Сегодня, после 17.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться решение президента выдвинуть на пост премьер-министра лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса.
Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: канцелярия Сейма
Ну совсем пиздец стране! Фашисты у власти!!!
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Это вам пирец,а лот..шам все так же норм!
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