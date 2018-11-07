Baltkom-online: обсуждаем кандидатуру нового премьера! (2)

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Эксклюзив | 7 ноября 2018 года, 14:17

Сегодня, после 17.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться решение президента выдвинуть на пост премьер-министра лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: канцелярия Сейма

Комментарии 2
Патриот 47 минут назад
Ну совсем пиздец стране! Фашисты у власти!!!
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Маркони компани33 минуты назад
Это вам пирец,а лот..шам все так же норм!
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