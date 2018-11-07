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Партия KPV LV поддерживает президента Латвии Раймонда Вейониса, доверившего формирование правительства представителю Новой консервативной партии Янису Бордансу. Об этом радио Baltkom заявил кандидат в премьеры от KPV LV Алдис Гобземс.

"Наша партия будет поддерживать кандидатуру Борданса. Его задача сейчас — сформировать правительство, и мы будем поддерживать его,это наша позиция. Мы сейчас не делаем никаких прогнозов", - отметил Гобземс.

На вопрос о том, как он отреагировал на выбор президента, Гобземс отметил, что положительно.

"У меня сегодня хорошее настроение, как и каждый день", - сказал Гобземс.

Напомним, президент Раймонд Вейонис сегодня сообщил, что доверяет формирование правительства Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.

Фото: скриншот с Youtube