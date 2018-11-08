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Решение президента выдвинуть на пост премьер-министра кандидата от Новой консервативной партии Яниса Борданса было ожидаемым, при том, что из всех возможных кандидатов он самый проблемный. Об этом радио Baltkom заявил депутат Сейма от партии "Согласие" Борис Цилевич.

"Ничего неожиданного не произошло, подобное развитие событий прогнозировалось. Складывается впечатление, что это решение было по принципу "первый блин комом". Пусть попробует сформировать правительство , если получится — молодец, не получится — будем думать дальше. Пока по взаимоотношениям в коалиции кажется, что Борданс наиболее проблемный. Наш прогноз остается прежним - что при таком составе Сейма ни одно правительство без участия "Согласия" не сможет эффективно работать. В общем, рано или поздно придется привлекать нашу партию к формированию правительства",- отметил Цилевич.

Напомним, президент Раймонд Вейонис сегодня сообщил, что доверяет формирование правительства Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.