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Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK желает удачи кандидату в премьеры от Новой консервативной партии Янису Бордансу, которому президент сегодня доверил формирование правительства. Об этом радио Baltkom сообщил депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава.

"Я не предсказатель, но я думаю, что у него есть все возможности сформировать правительство. Вопрос в том, хватит ли у него навыков для совместного сотрудничества и формирования правительства. Я желаю, чтобы у него все получилось. У Национального объединения нет никаких красных линий по отношению к правительству господина Борданса, пусть ему повезет", - сказал Домбрава.

Напомним, президент Раймонд Вейонис сегодня сообщил, что доверяет формирование правительства Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.