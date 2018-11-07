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Двух недель кандидату в премьер-министры от Новой консервативной партии Янису Бордансу будет достаточно для того, чтобы, смягчив некоторые "красные линии", сформировать правительство. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист, публицист и политический обозреватель Марис Зандерс.

"Вы знаете, это зависит от того, какие словосочетания мы используем. Что значит "разменная монета"? Вейонис поступил логично. Удастся ли Бордансу сформировать правительство - это уже другой вопрос. Говорят, что вряд ли, но все зависит от того, на какие компромиссы он и Новая консервативная партия готовы пойти. Если они могут смягчить какие-то установки, почему бы и нет? Нет причин, почему он не смог бы это сделать. Две недели - это хороший срок для торговли", - сказал Зандерс.

Он отметил, что Борданс первым выразил желание сформировать правительство, поэтому нет ничего удивительного в том, что президент предпочел именно его в качестве главы Кабинета министров.

"Борданс хронологически первый проявил инициативу и выразил готовность сформировать правительство. Президенту ничего не осталось, кроме как предложить ему попробовать свои силы, тем более президент обозначил свои рамки", - отметил Зандерс.

Напомним, президент Раймонд Вейонис сегодня сообщил, что доверяет формирование правительства Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.