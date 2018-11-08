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Кандидат в премьер-министры от Новой консервативной партии Янис Борданс доказал, что у него есть сила воли, однако при формировании правительства ему может не хватить мудрости. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал журналист, публицист и писатель Отто Озолс.

"Чтобы в этой сложной ситуации сформировать правительство, нужно быть очень мудрым дипломатом. С другой стороны, нужно быть человеком с твердой рукой, которая сможет объединить раздробленный Сейм. Для меня большой вопрос - Борданс такой или нет? При формировании [правительства] нужна мудрость и сила воли. Сила воли у Борданса есть. Желаю, чтобы и мудрости хватило", - сказал Озолс.

Напомним, президент Раймонд Вейонис 7 ноября сообщил, что доверяет формирование правительства Янису Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.