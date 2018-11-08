Отто Озолс: сила воли у Борданса есть, хватит ли мудрости - вот вопрос (53)

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Эксклюзив | 8 ноября 2018 года, 07:13

Кандидат в премьер-министры от Новой консервативной партии Янис Борданс доказал, что у него есть сила воли, однако при формировании правительства ему может не хватить мудрости. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал журналист, публицист и писатель Отто Озолс.

"Чтобы в этой сложной ситуации сформировать правительство, нужно быть очень мудрым дипломатом. С другой стороны, нужно быть человеком с твердой рукой, которая сможет объединить раздробленный Сейм. Для меня большой вопрос - Борданс такой или нет? При формировании [правительства] нужна мудрость и сила воли. Сила воли у Борданса есть. Желаю, чтобы и мудрости хватило", - сказал Озолс.

Напомним, президент Раймонд Вейонис 7 ноября сообщил, что доверяет формирование правительства Янису Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.

Комментарии 53
Гражданин латвии3 часа назад
Сингапур за 40 лет из песчаного,грязного и нищего порта,превратился в жемчужину Азии. Латыши из жемчужины в кроне СССР,превратили страну в нищий нацистский притон.P.S. Пока русские граждане не получат равные прав,а русский язык не станет государственным,ничего у вас не получится.
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Каждая последующая жена хуже предыдущей3 часа назад
А у нас , каждый следующий премьер, хуже предыдущего. Казалось, что после Страуюмы, хуже уже быть не может. Ан нет ! Может!!!
Так что, ждёмс ...
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А какой ценой?3 часа назад
Сегодня часть страны жирует, часть подпитывается на мусорниках, а часть просто свинтила из этого оазиса изобилия.
А в те « голодные» годы, с голода никто не умирал, никто не бомжевал.
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