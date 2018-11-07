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Новая консервативная партия выбрала KPV LV первым партнером, с которым обсуждать с кем формировать будущее правительство, поэтому она всецело поддерживает лидера партии НКП Яниса Борданса как будущего премьера. Об этом в эфире радио Baltkom сказал KPV LV Артусс Кайминьш. Таким образом политик прокомментировал выбор президента Латвии, номинировавшего лидера консерваторов на кресло премьера.

"Мы поздравляем нашего коллегу Яниса Борданса с номинированием. В данный момент мы находимся в Сейме, наша фракция проводит переговоры с новыми консерваторами. У нас единое мнение насчет того, как мы будем создавать правительство. Дайте нам только время. Президент дал срок до 21 ноября. Это, конечно же означает, что все мероприятия, которые должны быть на столетие страны. У нас уходят на второй план. НКП выбрала нас как первого партнера, чтобы с нами обсудить как и с кем создавать это правительство. Так что у нас единое видение насчет этого", - сказал Кайминьш.

Отвечая на вопрос, получит ли Борданс большинство для утверждения в парламенте, Кайминьш сказал, что это покажет только время, все спекуляции насчет поддержки или неподдержки правительства Борданса, Кайминьш рекомендует отметать.

"Мы готовы поддержать Борданса, а все остальное спекуляции. Спекуляции были сегодня с утра, спекуляции были вчера во время избрания президиума в Сейме. Не знаю, в этой стране люди очень любят сплетни — продавать сплетни как новости, продавать новости как сплетни. В данный момент на нас возложена большая ответственность и мы всячески поможем господину Бордансу и его фракции при создании правительства. Больше я вам сейчас ничего не скажу, так как идет заседание в данный момент", - сказал Кайминьш.

После встречи с Бордансом Кайминьш рассказал журналистам, что его партия назвала приоритетные для себя должности министров, но публично названы они пока не будет.

Лидер KPV LV Артус Кайминьш не сказал, какие посты в правительстве хочет получить партия - "это решает Борданс, которому предстоят еще переговоры с другими партиями".

KPV LV не отступила и от принципа сокращения количества министерств, но это произойдет не сразу, сказал Кайминьш.

Напомню, президент Раймонд Вейонис 7 ноября сообщил, что доверяет формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.