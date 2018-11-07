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В формировании правительства, которое президент доверил представителю Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу, не возникнет особых проблем. Уверенность в этом в эфире радио Baltkom высказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Не вижу особых проблем. Много сфер влияния будет делиться, будут делиться большие деньги, там всем хватит. Не думаю, что речь пойдет о выполнении всех предвыборных обещаний того же Борданса или других членов коалиции. Никаких принципиальных подходов не будет", - сказал Лембергс.

При этом он отметил, что ему непонятно, по каким конкретно причинам выбор президента пал именно на Борданса.

"Ну да, ему больше 18 лет, он гражданин, но почему президент выбрал именно его - бог знает. Пабрикс, конечно, опытнее. Он представляет партию, у которой 21 голос в парламенте. Я их воспринимаю, как единое целое с "Единством". Правда, Пабрикс совсем не новый политик. Потому, наверное, президент и выбрал Борданса", - отметил Лембергс.

На просьбу прокомментировать категорическое нежелание НКП работать с Союзом "зеленых" и крестьян, Лембергс ответил, что это право партии Борданса и добавил, что Латвию ожидает новая волна приватизации.

"Такая позиция имеет право на жизнь. Они, например, собираются превратить все большие порты в коммерческие структуры и потом продать их своим спонсорам. И вообще, ожидается большая приватизация, говорят в вентспилсском трамвае. Будет дележ влияния и денег", - заключил Лембергс.

Напомним, президент Раймонд Вейонис сегодня сообщил, что доверяет формирование правительства Янису Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.

По словам Борданса, он на 80% уверен, что сформированное им правительство будет утверждено.