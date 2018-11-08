Эксклюзив |

Партия "Новое Единство" ждет встречи с номинированным на пост премьера лидером Новой консервативной партии (НКП) Янисом Бордансом, рассказал радио Baltkom депутат 13-го Сейма, председатель фракции "Новое Единство" Айнар Латковскис. Сам политик скептически оценивает шансы Борданса сформировать правительство.

"Мы ждем звонка или электронного письмеца от господина Борданса с приглашением на встречу. На переговорах сможем выяснить, какие будут поставлены задачи, какие партии войдут в коалиционное правительство, какие будут предложены министерства, какие министерства достанутся той или иной политической силе. Конечно, президент дал конкретное время, а если Борданс не сможет сформировать правительство за это время, то президент назовет другого кандидата из оставшихся двух, или вообще назовет нового. Мы с самого начала говорили, что готовы работать со всеми из большой шестерки. Но, конечно, если кто-то представит коалицию из 5 партий, то это тоже обсуждаемо. Должны состояться встречи с Бордансом, сначала наших партий - один на один, а вторая встреча должна быть совместной", - сказал Латковскис.

На вопрос, верит ли он в то, что Бордансу удастся сформировать качественное правительство, Латковскис ответил скептически.

"Знаете, уже некоторое время работая в Сейме, я видел как создаются коалиции, как ведутся разговоры. Но сейчас впервые вижу, что ничего не ясно, даже в день, когда называют премьера. Я был бы рад, если в преддверии столетнего юбилея Латвии, 17 ноября, мы могли бы собраться и проголосовать за новое правительство. Но... Понимаете, то, что я видел до сегодняшнего дня, я не могу делать оптимистические прогнозы, я бы не сделал ставку на это. Если бы я поставил свои деньги на тотализатор, будет ли создано правительство к 18 ноября, то проиграл бы. Нет, я бы свои деньги не ставил", - сказал Латковскис.

Напомним, президент Раймонд Вейонис 7 ноября сообщил, что доверяет формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.

фото: flickr.com