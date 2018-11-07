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Создать правительство с "красными линиями" будет невозможно, сказал в эфире радио Baltkom член правления Союза "зеленых"и крестьян, министр сообщения Улдис Аугулис. Так политик прокомментировал сказанное Бордансом после номинации его премьером, что установка не сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян остается в силе.

"Наверное, у них все еще продолжается предвыборная кампания. В политике неправильно создавать "красные линии", но мы открыты к диалогу. У нас в Сейме есть министры, которые работают до сих пор, и если ему надо в правительстве опытные министры, то мы готовы к разговору. Как получится сделать правительство без нас? Ну пусть старается", - сказал Аугулис.

На вопрос удастся ли объединить все партии правого толка, политик СЗК ответил отрицательно.

"Если будут продолжаться "красные линии", то сформировать правительство будет трудно", - сказал министр.

Напомним, ранее СЗК обозначило "красные линии" в отношении партии "Согласие".

Напомним, президент Раймонд Вейонис сегодня сообщил, что доверяет формирование правительства Янису Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.

По словам Борданса, он на 80% уверен, что сформированное им правительство будет утверждено.