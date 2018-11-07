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Переговоры покажут, сможет ли лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс создать работоспособное правительство, об этом в эфире радио Baltkom заявил один из прежних кандидатов в премьеры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс. Сам политик, услышав фамилию Борданса из уст президента, вздохнул с облегчением, так как понимает, какая тяжелая работа стоит за премьерством.

"Конечно, я уважаю решение президента выбрать Яниса Борданса в качестве премьера. Теперь надо дождаться встречи с НКП, она у нас состоится в четверг. Настроение хорошее, а почему бы и нет. Это не ирония. Я очень хорошо понимаю ту работу, что стоит за премьерством. Конечно, карьера - это все хорошо, но у меня нет иллюзии о работе премьера. Я вздохнул с облегчением", - сказал Пабрикс.

По словам политика, нет смысла планировать, кто мог бы стать премьером. Так как планировать можно об одном, а получится иначе. Все покажут переговоры.

"Надо встречаться с тремя партиями — с НКП, KPV LV и "Для развития/За!". Все будет хорошо, если мы сможем увидеть в ходе переговоров, что политические оппоненты уважают и те интересы, что отстаивают наши партии. Пока такой уверенности нет, нам надо время, потому что мы не знаем, что думают те политики, по крайней мере, в рабочих группах не участвовали ни партия Борданса, ни партия Гобземса", - сказал Пабрикс.

Напомним, президент Раймонд Вейонис сегодня сообщил, что доверяет формирование правительства Янису Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.

По словам Борданса, он на 80% уверен, что сформированное им правительство будет утверждено.

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