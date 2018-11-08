Соцсеть: что еще должен "сотворить" Трукснис, чтобы его отправили в отставку (3)

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Эксклюзив | 8 ноября 2018 года, 09:45

После того как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просило Генеральную прокуратуру начать уголовное преследование мэра Юрмалы Гатиса Трускниса (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК), Трукснис должен уйти в отставку и сложить мандат депутата, считает лидер СЗК Арманд Краузе.

Он напомнил, что Трукснис приостановил свое членство во входящей в СЗК Латвийской Зеленой партии.

На вопрос о том, предложит ли СЗК юрмальским депутатам голосовать за отставку Труксниса, если сам он не уйдет с должности, Краузе ответил, что есть несколько вариантов действия, и их нужно еще обсудить на правлении СЗК.

Между тем, пользователи соцсети гадают, что еще должен "сотворить" Трукснис, чтобы его отправили в отставку с поста мэра Юрмалы.

"Выглядит, что кресло мэра Юрмалы очень опасное место...", написал депутат Сейма, экс-глава KNAB Алексей Лоскутов.

"По моему мнению, Трукснис является священной коровой Юрмалы. Интересно, почему? Достигнут ли рубеж в этот раз?", - вопрошает основатель общества "Родители за образование" Яна Симановска.

"Что надо Трукснису сделать, чтобы его наконец-то отправили в отставку? Сжечь флаг Латвии? На пешеходном переходе сбить женщину с ребенком? Распространить в интернете детскую порнографию?", - вопрошает латвийская поэтесса и драматург Рута Межавилка.

Как сообщалось, KNAB обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование мэра Юрмалы Гатиса Труксниса и предпринимателя Юлия Круминьша за незаконное финансирование Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в крупных размерах.

Ранее оппозиция Юрмальской думы инициировала отставку мэра после того, как в СМИ появилась информация о том, что у Труксниса был обнаружен шприц с остатками кокаина и его ДНК. Но для отставки голосов не хватило и Трукснис сохранил свой пост.

Комментарии 3
Может 1 час назад
заговорить на русском? Похвалить Путина? Предложить дать гражданство негражданам?
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Должен1 час назад
стать русским членом Согласия.
Ну в самом крайнем случае - серийным педофилом-убийцей.
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Latviešu Patriots1 час назад
Pats smieklīgākais, ir tas, ka Truksni atbalsta Jūrmalas Saskaņas deputāti:)))
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