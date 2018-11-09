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Латвийцы возмущены курилкой в Сейме: Запрет курения в общественных местах и при детях являются для многолетнего главы общества врачей Петериса Апиниса основными достижениями, которые удалось добиться, находясь в этой должности.

"За 12 лет, что возглавлял Общество врачей, у меня есть два достижения, которыми я смогу гордиться даже на смертном одре: это запрет на курение в кафе, ресторанах, на культурных и спортивных мероприятиях, а также тем, что преступлением считается курение в присутствии детей. В обоих случаях предприняты репрессивные нормы", - Апинис на своей странице в соцсети Twitter.

Šajos 12 gados Ārstu biedrībā man ir divi panākumi, par ko es varēšu lepoties arī uz nāves cisām: tas, ka nesmēķē kafejnīcās, restorānos, kultūras un sporta pasākumos (praktiski iekštelpās) kā arī tas, ka par noziegumu uzskatāma smēķēšana bērnu klātbūtnē.Abas ir represīvas normas https://t.co/txOkbYw3zI — PeterisApinis (@PeterisApinis) November 8, 2018

Пользователи соцсети Twitter стали благодарить доктора, но указали, что не везде законы соблюдаются, а самое главное, что те же законодатели, которые и приняли эти поправки, сами активно курят в здании парламента.

В частности, финансист и общественный активист Кристина Блумберга считает, что народные избранники действуют так, как будто для них "закон не писан". ‏ "Спасибо вам, доктор! В связи с этой темой вопрос - а на самом ли деле в здании Сейма на Екаба находится курилка? Если так, то с какой стати, если закон гласит, что курить можно только вне помещений и в 10 метрах от госучереждений?, - пишет женщина.

Журналист Элита Вейдемане уточняет, что курилка действительно есть, причем на это истрачены народные деньги.

"Есть. И большие деньги выброшены, чтобы обустроить эту курилку", - написала Вейдемане.

Кристина Блумберга считает это прямым нарушение закона.

"Интересно. А в законе указано исключение, что в Сейме можно курить, в отличие от других госучереждений? Если нет, то почему так? А есть ли в Сейме детская комната, где депутатам можно было некоторое время находиться с ребенком? Надеюсь, в кафе Сейма алкоголь не продают?" - написала активистка, которая скинула ссылку на закон, из которого следует, что здание Сейма не является исключением из правил и там надо запретить курить.

Напомним, президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис в интервью радио Baltkom рассказал, что в Латвии есть высшее должностное лицо, которое курит на своем рабочем месте.

"Я знаю одно высшее должностное лицо в Латвии, который часто курит на своем рабочем месте. Вернее, идет в туалет и там курит. Я бы не хотел, чтобы ему из-за курения отрезали ногу, например. Он должен работать на благо нашей страны. Имя этого лидера нашего государства я назвать не могу, так как 25 мая вступил в силу закон ЕС о защите данных. Я не могу представить курящего президента США или Франции. Я помню, как Барак Обама бросил курить в первый день своего избрания", - сказал Апинис.

Как сообщалось, Латвийское общество врачей (ЛОВ) предлагает запретить курить на рабочем месте учителям, медикам, полицейским и высшим должностным лицам государства.