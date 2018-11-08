АНОНС: на радио Baltkom - Владимир Жириновский (19)
Эксклюзив | 8 ноября 2018 года, 13:00
Сегодня, после 14.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российским политиком, лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Вольфовичем Жириновским.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
За латвийских "политиков" страшно заранее.)))
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Давай Вольфовичь, рви их на куски.
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Сам ты клоун,а он политик,притом дальновидный и умный,ну а все его выебоны,это игра на публику..."весь мир театр а люди в нём актёры"
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