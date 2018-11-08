Эксклюзив |

Сегодня, после 14.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российским политиком, лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Вольфовичем Жириновским.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.