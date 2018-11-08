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Если президент Латвии Раймонд Вейонис соберется претендовать на второй срок, ему придется побороться с довольно серьезными конкурентами. Об этом в эфире радио Baltkom заявил ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор политических наук, политолог Иварс Иябс.

«Я думаю, что Вейонис довольно молод, и было бы странно, если бы он даже не думал про второй срок. Что касается его шансов, то здесь рано спекулировать. Есть и другие претенденты, которые уже заявлены. Вейонису с ними придется побороться. Например, кандидат в президенты от Национального объединения Эгилс Левитс является фаворитом очень многих. Хотя я не уверен, имеет ли он на данный момент поддержку большинства. Но, тем не менее, это серьезно», - сказал политолог.

Раймонд Вейонис был избран президентом Латвии 3 июня 2015 года. С пятой попытки на закрытом голосовании за него проголосовало 55 депутатов из 99. Он является пятым президентом после восстановления независимости Латвии. Следующие выборы главы государства состоятся в начале июня 2019 года и пройдут открытым голосованием.

Фото: flickr.com/saeima