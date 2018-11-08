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У нынешнего президента России Владимира Путина блестящее чувство юмора. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил народный артист России, исполнитель ролей в юмористической программе "Городок" Юрий Стоянов.

Он отметил, что власть наделяет президента России большой свободой.

"Я думаю, что он бы со мной согласился, что большая власть помимо обязанностей дает большую степень внутренней свободы. Когда на тебя устремлены все взоры и все взгляды, это тебя очень освобождает. Путин человек, безусловно, остроумный, иногда его юмор бывает жестким, но он очень афористичен. Он человек обладающий очень хорошим чувством юмора, и очень парадоксальным. Часто его чувство юмора построено не просто на сиюминутном ответе, а на знаниях. Это чувство юмора умного человека, безусловно", - отметил Стоянов.

Напомним, в 2018 году на форуме «Валдай» российский лидер сообщил, что Россия никогда не выступит инициатором военных действий, однако, готова ответить на ядерный удар.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", — заверил Путин. Зал встретил слова российского президента одобрительным смехом.