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Руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя в эфире радио Baltkom пояснила, чем отличается неблагоприятный медицинский тип погоды от благоприятного, и кому особенно необходимо учитывать перемены погодных условий.

«Сам по себе тип погоды характеризует в какой-то мере условия погоды для самочувствия человека. У всех разные организмы, и на каждого погода влияет по-своему. Если иммунитет крепкий, то мы не ощущаем изменений погоды на себе. Но если у людей, например, есть сердечно-сосудистые заболевания, то они чаще ощущают эти изменения, особенно если изменения резкие. Если целое поколение людей проживает в каком-то определенном регионе, то организм привыкает и приспосабливается к конкретным погодным условиям. Но если внезапно условия меняются, то организм реагирует – болит голова, скачет давление, ломает кости», - пояснила метеоролог.

Она также уточнила характеристики неблагоприятного типа погоды.

«Во-первых, с резким изменением атмосферного давления связана скорость ветра. Что тоже относится к неблагоприятному типу погоды. Во-вторых, это повышенная влажность воздуха, что для Латвии не является такой типичной составляющей. В третьих, летом на здоровье людей оказывает влияние чрезмерная духота – это совпадение очень высокой температуры и очень высокого атмосферного давления. Зимой такое же негативное влияние на самочувствие человека оказывает сильный мороз, сопровождающийся очень высоким атмосферным давлением», - рассказала Круминя.

Метеоролог пояснила разницу между особо благоприятным типом погоды и просто благоприятным.

«Первый благоприятный тип погоды предполагает нормальное атмосферное давление 760 мм. рт. ст.. Особо благоприятный тип подразумевает исключение всех вышеупомянутых перепадов температуры, ветра и давления. В среднем первый, особо благоприятный тип погоды в Латвии наблюдается от трети или половины всех дней в году. Синоптики в своих прогнозах боятся использовать этот тип, оставляя просто второй благоприятный», - рассказала Круминя.

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