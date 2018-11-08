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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии все чаще отказывается от ручного труда в пользу оборудования. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава отдела гидрометеорологических прогнозов метеоцентра Лаура Круминя.

"Теперь большинство всех метеонаблюдений проходят в электронном формате с использованием технических сооружений. Вся информация хранится в базе данных. Мы очень усердно работаем сейчас над дегитализацией нашей работы, реновируем наши станции. На десяти станциях установлена новая аппаратура, чтобы все данные были максимально точными. Из-за всех этих изменений на метеостанциях работает все меньше людей, которые фиксируют погодные условия. Все становится автоматизированным. Нельзя сказать, что люди не нужны совсем, но их значительно меньше по сравнению, например, с периодом десятилетней давности, когда большинство наблюдений совершалось мануально", - пояснила Круминя.

Фото из Flicrk