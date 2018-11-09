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Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский во время одного из своих визитов в Латвии столкнулся с недоброжелательным отношением со стороны местных жителей. Об этом политик рассказал в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Я сам приезжал к приятелю в Латвию. Он и сейчас живет там: Саенков Сергей Николаевич, мой ровесник, окончил рижский Институт гражданского воздушного флота. Мы ехали в трамвае и в спину нам кричали "оккупанты, оккупанты", - вспомнил Жириновский.

Он уверен, что молодое поколение латышей и русских в Латвии вскоре завершит межнациональную вражду.

"Ну что поделать, у латышей такое отношение было к русским с 1940 года, они не охотно вошли в состав СССР. Пройдет время, и молодые латыши и русские уже не будут враждовать", - добавил он.

По словам Жириновского, правление Российской империи, а позднее СССР на территории стран Балтии является главной причиной напряженных отношений между Россией и Латвией.

"Мы не завоевывали страны Балтии никогда. Была война со Шведской империей, которая господствовала в Европе над всем севером. Мы, разгромив шведскую армию, получили власть над балтийскими землями, которые еще не назывались Латвией и Эстонией. У латышей исторически отрицательное отношение сложилось, потому что они видели Россию господствующей страной. Эти земли перешли к нам не сами по себе, а по международному договору, заключенному после окончания двусторонней войны. Несколько мировых войн потом прошло. В советское время - высылка богатый культурных людей, репрессии, лесные братья. Поэтому для Латвии Россия недруг. Еще нам нужно было в советский период больше проводить воспитательных мер, чтобы у латышей не было вражды укоренившейся", - сказал Жириновский.

Напомним, первый период независимости Латвии длился с 18 ноября 1918 года до 17 июня 1940 года. В августе 1940 года власти СССР подписали специальный указ о включении Латвии в состав СССР с названием Латвийской ССР. Независимость Латвии была восстановлена в августе 1991 года.