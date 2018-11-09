Публицист: Шадурскис станет "навозом истории", а его наследие останется (17)

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Эксклюзив | 9 ноября 2018 года, 09:53

Если Министерство образования и науки достанется Новой консервативной партии, то Латвия очень проиграет, так как они реформу содержания образования, инициированную Кардисом Шадурскисом, консерваторы воспринимают слишком поверхностно, не углубляясь в суть. Об этом в программе "Прямая речь" на радио Baltkom сказал публицист, историк и общественный деятель Игорь Ватолин.

По его словам, приоритетами новых партий, попавших в парламент, обозначены все те же реформа здравоохранения, реформа образования. Причем, что касается образования, то - в ситуации системного кризиса школы как института.

"Тут не все понимают, что бог с ним с Шадурскисом. Он уйдет из этого министерского пейзажа - то ли станет "навозом истории", то ли депутатом Европарламента. Проблема не в этом. Так называемая компетентностная реформа или реформа содержания образования, к которой я отношусь в целом положительно, недостаточна", - считает Ватолин.

По словам публициста, когда меняется содержание, а не меняется система управления, школа не получает достаточной свободы маневра, подкрепленной финансированием, то по сути - ничего не меняется.

"Да школы отчитаются, что перешли на новую систему образования, а по сути это будет все та же иерархическая пирамида с министерством образования сверху. И мне кажется, Новая консервативная партия мыслит примерно как Карлис Шадурскис. Суть Шадурскиса заключается в двух пунктах - это с одной стороны национальный романтизм, а с другой стороны - технократия. Представление о сложной системе образования у них не как об организме - живом и меняющемся, сложном, а как о механизме. Для них реформа - это большие швейцарские часы с кукушкой, где шестеренки, все тикает, крутится и приятно посмотреть", - сказал Ватолин.

Как признался публицист, он надеется, что консерваторы не возьмутся за министерство образования.

"К сожалению, "шадурское наследие", судя по всему, перекочевало в багаж консерваторов. Посмотрим...Было бы очень печально, если представитель этой партии возглавит министерство образования и науки", - сказал Ватолин.

Накануне стало известно, что Новая консервативная партия (НКП) в новом правительстве хочет руководить министерствами финансов, внутренних дел, и, возможно, охраны среды и регионального развития, а "Новому Единству" будет предложено Министерство иностранных дел.

Лидер НКП Янис Борданс после встречи с представителями "Нового Единства" отметил, что дискуссии о сферах ответственности еще впереди, и полностью предложения для партий он не озвучил. Также могут быть дискуссии по руководству министерством охраны среды и регионального развития.

Комментарии 17
veiksmes stasts3 часа назад
ну в что можно было ожидать от швейцара,который открывал двери в Юрас перле. Собственно говоря в этом псевдогосударстве все правящие из бывших швейцаров
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Смех2 часа назад
Откуда строчишь, шелупонь шароварная?Из Жмеринки или уже у нас по бэзвызу в платном сортире арбайтишь?Не знаешь ты кастрюля майданутая,что в Нашей Лаптии,не смотря ни на какие нацыССкие законы,Русский язык за 27 лет неаткарибы в разы укрепил свои позиции.На нём говорят ежедневно и в быту и на службе две трети населения как минимум,так что засунуть свои познания в свою бандерложью дырсу:)))
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Garik2 часа назад
Стесняюсь спросить: А ЧТО с НЕ "носителями латышского" делать собираетесь? Подпорка как в 41-м годе есть? НАТО не фирер и опыт последнего учитывает. В отличии от ВАС - мечтателей о высшей расе.
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