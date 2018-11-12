﻿ Депутат: наших политиков внуки будут проклинать - проморгали страну!, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Руководящие страной политики не осознают, что они действуют не во благо Латвии, а совсем наоборот. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Рижской думы, член партии "Согласие" Михаил Каменецкий.

По его мнению, сложившаяся на данный момент ситуация в стране трагична.

"Когда эти люди поймут, что они ведут себя так, что их внуки будут их проклинать, что они эту страну... проморгали. Тогда вот этот весь патриотизм, попытки доказать, что нашей молодежи хватит одного языка, чтобы выжить... Неправда, не хватит. Хватит для того, чтобы существовать, а чтобы нормально жить - не хватит. Им кажется, что сегодня они на коне, но это большая ошибка. Они губят эту страну. И это становится ясно. Люди, которые голосуют ногами, это поняли. И этот ручеек останавливаться не будет. Вот эти все пропагандистские посылы - мол, вы знаете, мы потратили кучу денег на реэмиграцию, и целых 20 семей приехали, а 35 задумались об этом. А уехали за это время сколько? В действительности сегодняшняя ситуация трагична и не мы в этом виноваты", - заявил Каменецкий.

Он также отметил, что работа Рижской думы также осложняется из-за ситуацией с формированием нового правительства.

"Сегодня многим нашим политическим оппонентам кажется, что они схватили Бога за бороду. Это очень обманчивое чувство. Люди бегут из страны, сборы по подоходному налогу падают, рижский бюджет из-за этой катавасии мы будем принимать, в лучшем случае, в феврале, потому что не принят госбюджет. Два месяца мы будем жить на одной двенадцатую бюджета! Это недопустимые вещи", - указал Каменецкий.

Напомним, как уже писал Mixnews, президент Раймонд Вейонис ранее сообщил, что доверяет формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу.

Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.