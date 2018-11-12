﻿ Иллюзионист: дети в Латвии вырастают и осознают значимость русского, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Знание языков открывает перед человеком большие возможности, уверена латвийская фокусница, иллюзионист Даце Пеццоли. В эфире программы "Личное утро" на радио Baltkom она рассказала, что владеет четырьмя языками, что русский очень пригодился ей в карьере, и как сейчас знаний этого языка порой не хватает ее сыну.

"Мой сын сейчас учит русский язык. К нему приходит частный преподаватель. Сейчас сын учится дистанционно, но когда он ходил в среднюю школу и там учил русский, у него возник блок. По школьной программе сначала изучают алфавит, а в конце того же года уже пишут сочинения. Это слишком быстро! Поэтому и блок! Этот русский был ему, что с гуся вода - ничего не мог выучить", - рассказала Даце.

Она призналась, что русский язык очень помог ей в карьере.

"Однозначно помог! У нас на Олимпиаде в Сочи был хороший контракт, мы работали в России, также на Украине были контракты. Я всегда говорю,что язык — это еще одна дверь, которая открывает дополнительные возможности. Поэтому, когда сын стал работать, он понял значимость знания русского языка. Иногда приходит запрос из России, а я ему говорю: "Ну вот, сыночек, придется отказать, учи язык"", - сказала Даце.

Как пояснила фокусница, в любом деле очень важна мотивация.

"Пришла частная учительница и сказала: "Я вам помогу сэкономить средства, потому что ваш сын ничему не научился. Нет смысла тратить деньги". Но вы знаете, когда сыну понадобился для работы русский язык, он сам решил его выучить. Поэтому мотивация очень важна", - сказала Даце.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм принял поправки к Закону о труде. Согласно этим поправкам работодателю запрещено требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.