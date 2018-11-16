﻿ Ulubele: люди влюбляются в глаза хаски, а потом не могут с ними справиться, Mixnews.lv

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В Латвии нет закона о содержании собак крупных пород. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала основатель приюта для животных Ulubele, руководитель портала dzivniekupolicija.lv Илзе Джонсоне.

"Закона о правилах содержания домашнего животного в Латвии нет. Но есть минимум требований, которые должны соблюдаться. Если ты держишь собаку, то должен обеспечивать ей выгул минимум дважды в день. Но это трудно проверить. Если есть подозрения, что собаку не водят на улицу, надо об этом сообщать",- рассказала Джонсоне.

По ее словам, есть породы, которые требуют особого ухода и подвижного образа жизни, что бывает сложно обеспечить, живя в квартире.

"Держать хаски в квартире очень сложно. Это рабочее животное. Хозяин должен вести очень активный образ жизни, например, каждое утро бегать. Люди влюбляются в красивые глаза хаски и вообще не понимают, что это за порода. Не давая нужную нагрузку, люди их мучают. Хаски, кстати, очень часто попадают в приюты. Люди приезжают и в третий, и в четвертый раз за ними, а потом все равно признают, что просто не справляются", - рассказала Джонсоне.

Добавим, в 2017 году Рижская муниципальная полиция выявила нарушение правил содержания животных в 287 случаях.

Фото: pixabay.com