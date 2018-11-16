﻿ Фокусница назвала латвийского зрителя самым строгим в мире, Mixnews.lv

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Латвийская фокусница, иллюзионист Даце Пеццоли, объехавшая со своей концертной программой десятки стран, среди которых государства Африки, Европы, Азии, Северной и Южной Америки, в эфире радио Baltkom призналась, что латвийский зритель - самый строгий зритель.

"Я думала, что американцы самая гостеприимная публика. Потом мы выступили в Тайване, там еще больше аплодировали, я подумала, что они самые открытые. Потом такая же ситуация с Алжиром. А сейчас номер один для нас это Колумбия. В Колумбии аплодировали, кричали и прыгали. Чуть ли ни кресла ломали от эмоций. А после этого мы выступили в Риге...Наш зритель очень сдержанный", - пояснила Даце.

Она добавила, что местная публика аплодирует только в том случае, если артист действительно этого заслужил.

"Мы сейчас готовим премьеру нового шоу по мотивам "Алисы в Стране чудес". И премьера состоится обязательно в Риге. Почему именно в Риге? Потому что рижская публика очень требовательная. Если что-то не так, они даже дышать не будут. Если шоу пройдет хорошо в Риге, то оно пройдет "на ура" по всему миру. Латвийская публика знает, что такое уровень, они лишний хлопок не станут дарить. Если они аплодировали, значит это было хорошо. Если в зале долгое молчание, надо что-то переделывать. Я снимаю наше представление на видео именно в Латвии. Потом пересматриваю видео с латвийской публикой, и по сто раз анализирую их реакцию на выступление", - рассказала фокусница.

Иллюзионист, фокусница Даце Пеццоли вместе со своим мужем фокусником Энрике Пуцццоли получили приз Международного объединения иллюзионистов за представление The Underwater Bubble Show. Представление оценили как "Лучший семейный спектакль 2018".

Фото: pixabay.com